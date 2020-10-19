Коронавирус в Орловской области, последние новости на 19 октября: количество выздоровлений превысило 8 тысяч случаев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 октября 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как распространен коронавирус по регионам России и какова динамика заражений рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 октября 2020 года.

Количество заболевших неуклонно увеличивается, каждый день подтверждается порядка сотни случаев заражения. Так, на сегодняшний день заболело 124 еще орловца Таким образом, суммарное число инфицировавшихся COVID-19 достигло 10 484 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровели выписан еще 31 пациент. Стандартно для выходных цифра невысокая. Регион перешагнул порог в 8 тысяч выздоровевших: за все время пандемии излечиться от коронавируса смогли 8016 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Количество скончавшихся жителей региона, у которых подтвердился COVID-19, составляет 144. О новых летальных исходах оперативный штаб не сообщает.

Инфографика яндекс.ру

Режим повышенной готовности, а также связанные с ним ограничения продолжают действовать на Орловщине. В настоящее время официально они продлены до конца октября.

На удаленную работу ушли уже 5529 человек. 6 октября оперштаб Орловской области рекомендовал работодателям отправить сотрудников на «дистанционку» связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Одновременно усилился контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в офисных зданиях, продолжающих работать в обычном формате.

Между тем, увеличилось число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. За прошлую неделю количество госпитализированных COVID-больных выросло на 27%.

В регионе проведено 20,7 тысяч серологических исследований на антитела. По их результатам антитела выявлены почти в 3 тысячах случаев или 14,2%. Охват тестированием населения методом ПЦР составил 231,3 на 100 тысяч человек.

За две недели в регионе почти в пять раз увеличилось число заражений среди служащих. Общее число работающего населения среди заболевших коронавирусом составляет 62% от общего числа.