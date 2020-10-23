Кармен. История Хосе: театр «Свободное пространство» открыл 44-й сезон

Театр "Свободное пространство" открыл 44-й сезон премьерой мюзикла "Кармен. История Хосе" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле свой 44-й сезон открыл долгожданной премьерой театр «Свободное пространство», перед зрителем развернулось действо, полное накала страстей. Мюзикл «Кармен. История Хосе» орловцы и гости областного центра увидели 22 октября.

Пьеса Проспера Мериме за несколько веков не одну сотню раз ложилась в основу не только театральных постановок, но и других произведений искусства. Множество раз переосмысленная, вновь и вновь она раскрывает перед зрителем, читателем, слушателем, созерцателем обратную сторону любви. Разрушительную, сметающую как ураган на своем пути все и вся.

Встреча Хосе с Кармен оказывается роковой не только для самих главных героев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В «Свободном пространстве» классический сюжет подан зрителю с точки зрения военнослужащего Хосе, попавшегося в сети убийственно красивой и взбалмошной цыганки, цирковой артистки Кармен. Действие разворачивается в небольшом портовом городе, скучном и сером, отсутствующий колорит которого прекрасно передают декорации.

Действие разворачивается в неприметном портовом городе, таком же сером, как и его жители Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И вот однажды сюда приезжает цирк.

Жизнь городка оказывается расцвеченной яркими красками и ослепляющим светом софитов. Местные жители стекаются на представление, как мотыльки на пламя свечи. В их числе и суровый военный, живущий по принципам чести и долга. Именно здесь Хосе встречает свою судьбу.

Все с ног на голову переворачивает в жизни Хосе гастролирующий цирк Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За красивыми цирковыми декорациями и гримом артистов скрываются мрачные тайны. Их-то и предстоит узнать зрителям мюзикла, наблюдая при этом за тем, какой трагической, граничащий с помешательством может быть страсть. И как разрушая жизнь главных героев, разрушает она и другие судьбы на своем пути.

Любовь, граничащая с безумием Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отдельно стоит отметить нестандартные решения художников, а также завораживающие и сильные своей символикой декорации.

Режиссер-постановщик спектакля – Виктория Печерникова, орловский зритель уже знает ее по сюрреалистичной премьере прошлого сезона «Сон в летнюю ночь». В роли Хосе - Максим Громов, в роли Кармен - Ольга Виррийская.

Вот она, история Хосе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА? ГДЕ?

24 и 25 октября, 18.00

пл. Маркса, 2

(16+)

Билеты можно приобрести онлайн на сайте театра. Не забывайте об ограничительных мерах по коронавирусу!