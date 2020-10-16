Коронавирус в Орловской области, последние новости на 16 октября 2020: заболело еще 117 человек, 2 скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

Свежие данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России озвучил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 октября 2020 года.

Который день подряд число выявленных случаев заражения за сутки превышает сотню. Сегодня стало известно о 117 еще орловцах, заболевших COVID-19. Суммарно, в регионе заболело 10 122 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению еще 68 пациентов, победивших коронавирус. За все время наблюдения выздоровело 7 897 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Количество смертельных исходов COVID-19 на сегодняшний день пополнилось еще двумя случаями. Таким образом, в Орловской области скончалось 143 человека с диагнозом коронавирусная инфекция.

Инфографика яндекс.ру

По данным федерального оперштаба, число заражений в регионе на 100 тысяч человек составляет 1354,6, а смертей на 100 тысяч человек - 19,1.

В Орле и области продолжает усиливаться контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу и масочному режиму. В четверг, 15 октября, на заседании регионального оперштаба в центре внимание оказались меры борьбы с распространением COVID-19 в общественном транспорте, больницах, интернатах.

За две недели в регионе почти в пять раз увеличилось число заражений среди служащих. Общее число работающего населения среди заболевших коронавирусом составляет 62% от общего числа.

С начала нового учебного года почти две сотни учащихся школ и воспитанников детских садов заболели коронавирусом. Случаи COVID-19 зафиксированы в 92 школах и 29 садах. Коронавирус выявлен как у детей, так и у педагогов, работников образовательных организаций.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и ограничения по коронавирусу. Пока что они продлены до 31 октября включительно.

Мы следим за развитием ситуации.