Походная романтика: старинные усадьбы, водопады и другие места, которые нужно посетить в Орловской области

Как говорили братья Стругацкие: «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область – край с богатым историческим наследием и прекрасной природой. Когда как не в сложное время закрытых границ получше его изучить? Помимо популярных локаций туристического паломничества, таких как усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново или национальный парк Орловское полесье, есть в регионе удивительные своей красотой и своими историями места, как рукотворные, так и созданные самой природой.

О том, в каких уголках Орловщины прячутся самые красивые усадьбы, где можно найти настоящие водопады, откуда открываются самые потрясающие виды «Комсомолке» рассказал турист, идейный вдохновитель группы «Походная романтика» Денис Балагутин – человек, изучивший каждый отдаленный уголок области.

ТЯГА К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

С главным походным романтиком региона мы встретились накануне всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. За годы увлечения туристической тематикой, Денис исколесил на машине, велосипеде и исходил на своих двоих все районы региона, открывая для товарищей по рюкзаку и котелку необычные места. Честно признаться, о многих туристических богатствах Орловщины я до нашего разговора и знать не знала.

Денис Балагутин, основатель группы "Походная романтика" - турист со стажем Фото: Предоставлено "КП"

- Путешествия меня еще в детстве заинтересовали. Помню, как будучи маленьким, смотрел на уроке географии на карту и думал: вот река, если поплыть по ней, то можно попасть в другую реку, а потом в море. Или видел проезжающий автобус с табличкой «Болхов» и думал: а что там, в этом Болхове? - вспоминает Денис Балагутин.

С возрастом тяга к приключениям и желание получше изучить родной край не пропала. Со своей будущей женой Денис все-таки посетил тот самый Болхов, старинный город пара изучила от и до. И при подготовке к этой небольшой поездке в древний населенный пункт, пришлось углубиться в краеведческую литературу.

- Кажется, тогда у меня не было возможности распечатать информацию, и я просил об этом друга. Все получше изучил, углубился в историю. Прогулка вышла интересной и познавательной, - рассказывает собеседник.

Тогда Денис и понял, что здорово было бы собрать других энтузиастов, интересующихся историей родного края, любознательных, готовых открывать новое. Так появилась идея создания сообщества единомышленников.

ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА

Группа «Походная романтика» появилась во Вконтакте в 2018 году. Все началось с лыжного похода по Брянским лесам. За время ее существования, был организован не один десяток походов, в которые сходил не один десяток людей.

- Есть люди, которые постоянно ходят в наши походы, но часто появляются новые лица. Появляются и остаются. Кроме того, участники нередко продолжают общение уже после наших вылазок, - рассказывает Денис.

Вокзал усадьбы Шварцев. Фото из похода группы "Походная романтика"

Отправиться навстречу неизведанному по родному краю может любой желающий, походы не коммерческие. Главное – рассчитывать собственные силы. Любителям ленивого отдыха простыми путешествия с «походными романтиками» явно не покажутся, ведь маршрут чаще всего состоит из не одного десятка километров, а тропы его могут пролегать через овраги, ручьи, заросли. Кроме того, запланированная вылазка состоится в любую погоду, хоть за окном солнце, хоть льет дождь. Однако ни один участник похода еще о своем решении пройти маршрут не пожалел.

- Каждый раз я тщательно планирую маршрут, продумывая все детали, вкладывая краеведческую составляющую. Участников обязательно ждет экскурсионная программа. В «докоронавирусные» времена мы обязательно посещали музеи, дома культуры и другие интересные места в глубинке. Их сотрудники или чиновники районных администраций очень отзывчивые. Всегда встречают, проводят экскурсию. Многим людям удивительно то, что большая группа из Орла приехала в глубинку, чтобы увидеть что-то интересное, - отмечает Денис Балагутин.

Казанская церковь в Стрелецком. Фото из группы "Походная романтика"

Кстати, если вы подумали, что идейный вдохновитель «Походной романтики» историк или краевед, то отнюдь. По образованию он экономист и юрист, работает в банковской сфере.

Походы, в основном, пешие и однодневные. Но бывают и вылазки с ночевкой в палатках, велосипедные маршруты. Помимо неизведанных троп, насыщенной экскурсионной составляющей и полезной физической нагрузки, туристов ждут новые знакомства, горячая еда с костра, прекрасные виды орловских просторов. Ну настоящая походная романтика!

Походы не для любителей ленивого времяпрепровождения перед телевизиром. Фото из группы "Походная романтика"

К ПОСЕЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В Орловской области огромное количество старинных усадеб, храмов и других построек, являющихся уникальными архитектурными сооружениями. Точнее, являлись бы они таковыми, если бы уделялось им должное внимание. Не редкость для региона встретить в лесной чаще останки усадьбы XIX века или полуразрушенную церковь. И, пожалуй, в каждом районе области есть свой подобный рояль в кустах.

Некоторые из архитектурных достопримечательностей сохранились довольно неплохо. В их числе, например, Охотников замок в Колпнянском районе (село Яковка) или всем известная Сабуровская крепость.

Я спросила у Дениса, какие же места сто процентов стоят того, чтобы их посетить? Получился следующий список.

Топ-10 достопримечательностей Орловской области:

- Усадьба Шатиловых в селе Моховом, Новодеревеньковский район

- Усадебный комплекс в селе Голунь, Новосильский район

- Охотников Замок в селе Яковка, Колпнянский район

- Усадьба Телегиных в селе Злынь, Болховский район

- Мемориальный комплекс «Вяжи», Новосильский район

- Святой источник «Каменец», Покровский район

- Кривцовский мемориал, Болховский район

- Исток реки Оки, Глазуновский район

- Усадебный комплекс Шварцев, Колпнянский район

- Усадьба Новосильцевых, Мценский район.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО ОРЛОВЩИНЕ

В этот список Денис не стал включать и без того популярные усадьбу в Спасском-Лутовиново, национальный парк Орловское полесье. Каждая из указанных выше достопримечательной достойна отдельного рассказа.

- Думаю, эти места на слуху. Вместе с тем, есть и такие интересные локации, как усадьба Хитрово в селе Муратово Знаменского района, частный танковый музей полковника Фролова в Залегощенском районе, усадьба Жуковского, усадьба Давыдова, Луковецкие водопады в Малоархангельском районе, - перечисляет Денис.

К сожалению, большинство из перечисленных достопримечательностей переживает сегодня далеко не самые лучшие свои годы.

Орловская область полна загадок и неизведанных мест. Фото из группы "Походная романтика"

- Мы стараемся привлечь внимание людей к уникальным и интересным местам региона. У Орловской области очень богатый туристический потенциал, начиная от исторических и литературных мест, заканчивая необычными природными достопримечательностями и агротуризмом. Но сегодня не создана инфраструктура, многие из интересных локаций поддерживаются в более-менее надлежащем состоянии только благодаря энтузиазму местных жителей, - говорит Денис.

Однако если вы не любите проводить выходные на диване, глазея в телевизор, то нет преград для исследования родной Орловщины и всех ее краеведческих богатств. «Походные романтики» выбираются каждый месяц, к группе может присоединиться любой желающий. А если вы и сами знаете какие-то необычные точки на карте региона, побывали там и вам есть что рассказать, то сообщество станет отличной площадкой для истории вашего путешествия.

Да, в Орловской области можно найти и водопады, и скалы. Фото из группы "Походная романтика"

И, как говорили братья Стругацкие, «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта».