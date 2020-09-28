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Туризм

Походная романтика: старинные усадьбы, водопады и другие места, которые нужно посетить в Орловской области

О необычных достопримечательностях региона рассказал «Комсомолке» турист, руководитель группы «Походная романтика» Денис Балагутин
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Как говорили братья Стругацкие: «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта»

Как говорили братья Стругацкие: «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта»

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область – край с богатым историческим наследием и прекрасной природой. Когда как не в сложное время закрытых границ получше его изучить? Помимо популярных локаций туристического паломничества, таких как усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново или национальный парк Орловское полесье, есть в регионе удивительные своей красотой и своими историями места, как рукотворные, так и созданные самой природой.

О том, в каких уголках Орловщины прячутся самые красивые усадьбы, где можно найти настоящие водопады, откуда открываются самые потрясающие виды «Комсомолке» рассказал турист, идейный вдохновитель группы «Походная романтика» Денис Балагутин – человек, изучивший каждый отдаленный уголок области.

ТЯГА К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

С главным походным романтиком региона мы встретились накануне всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. За годы увлечения туристической тематикой, Денис исколесил на машине, велосипеде и исходил на своих двоих все районы региона, открывая для товарищей по рюкзаку и котелку необычные места. Честно признаться, о многих туристических богатствах Орловщины я до нашего разговора и знать не знала.

Денис Балагутин, основатель группы "Походная романтика" - турист со стажем

Денис Балагутин, основатель группы "Походная романтика" - турист со стажем

Фото: Предоставлено "КП"

- Путешествия меня еще в детстве заинтересовали. Помню, как будучи маленьким, смотрел на уроке географии на карту и думал: вот река, если поплыть по ней, то можно попасть в другую реку, а потом в море. Или видел проезжающий автобус с табличкой «Болхов» и думал: а что там, в этом Болхове? - вспоминает Денис Балагутин.

С возрастом тяга к приключениям и желание получше изучить родной край не пропала. Со своей будущей женой Денис все-таки посетил тот самый Болхов, старинный город пара изучила от и до. И при подготовке к этой небольшой поездке в древний населенный пункт, пришлось углубиться в краеведческую литературу.

- Кажется, тогда у меня не было возможности распечатать информацию, и я просил об этом друга. Все получше изучил, углубился в историю. Прогулка вышла интересной и познавательной, - рассказывает собеседник.

Тогда Денис и понял, что здорово было бы собрать других энтузиастов, интересующихся историей родного края, любознательных, готовых открывать новое. Так появилась идея создания сообщества единомышленников.

ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА

Группа «Походная романтика» появилась во Вконтакте в 2018 году. Все началось с лыжного похода по Брянским лесам. За время ее существования, был организован не один десяток походов, в которые сходил не один десяток людей.

- Есть люди, которые постоянно ходят в наши походы, но часто появляются новые лица. Появляются и остаются. Кроме того, участники нередко продолжают общение уже после наших вылазок, - рассказывает Денис.

Вокзал усадьбы Шварцев. Фото из похода группы "Походная романтика"

Вокзал усадьбы Шварцев. Фото из похода группы "Походная романтика"

Отправиться навстречу неизведанному по родному краю может любой желающий, походы не коммерческие. Главное – рассчитывать собственные силы. Любителям ленивого отдыха простыми путешествия с «походными романтиками» явно не покажутся, ведь маршрут чаще всего состоит из не одного десятка километров, а тропы его могут пролегать через овраги, ручьи, заросли. Кроме того, запланированная вылазка состоится в любую погоду, хоть за окном солнце, хоть льет дождь. Однако ни один участник похода еще о своем решении пройти маршрут не пожалел.

- Каждый раз я тщательно планирую маршрут, продумывая все детали, вкладывая краеведческую составляющую. Участников обязательно ждет экскурсионная программа. В «докоронавирусные» времена мы обязательно посещали музеи, дома культуры и другие интересные места в глубинке. Их сотрудники или чиновники районных администраций очень отзывчивые. Всегда встречают, проводят экскурсию. Многим людям удивительно то, что большая группа из Орла приехала в глубинку, чтобы увидеть что-то интересное, - отмечает Денис Балагутин.

Казанская церковь в Стрелецком. Фото из группы "Походная романтика"

Казанская церковь в Стрелецком. Фото из группы "Походная романтика"

Кстати, если вы подумали, что идейный вдохновитель «Походной романтики» историк или краевед, то отнюдь. По образованию он экономист и юрист, работает в банковской сфере.

Походы, в основном, пешие и однодневные. Но бывают и вылазки с ночевкой в палатках, велосипедные маршруты. Помимо неизведанных троп, насыщенной экскурсионной составляющей и полезной физической нагрузки, туристов ждут новые знакомства, горячая еда с костра, прекрасные виды орловских просторов. Ну настоящая походная романтика!

Походы не для любителей ленивого времяпрепровождения перед телевизиром. Фото из группы "Походная романтика"

Походы не для любителей ленивого времяпрепровождения перед телевизиром. Фото из группы "Походная романтика"

К ПОСЕЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В Орловской области огромное количество старинных усадеб, храмов и других построек, являющихся уникальными архитектурными сооружениями. Точнее, являлись бы они таковыми, если бы уделялось им должное внимание. Не редкость для региона встретить в лесной чаще останки усадьбы XIX века или полуразрушенную церковь. И, пожалуй, в каждом районе области есть свой подобный рояль в кустах.

Некоторые из архитектурных достопримечательностей сохранились довольно неплохо. В их числе, например, Охотников замок в Колпнянском районе (село Яковка) или всем известная Сабуровская крепость.

Я спросила у Дениса, какие же места сто процентов стоят того, чтобы их посетить? Получился следующий список.

Топ-10 достопримечательностей Орловской области:

- Усадьба Шатиловых в селе Моховом, Новодеревеньковский район

- Усадебный комплекс в селе Голунь, Новосильский район

- Охотников Замок в селе Яковка, Колпнянский район

- Усадьба Телегиных в селе Злынь, Болховский район

- Мемориальный комплекс «Вяжи», Новосильский район

- Святой источник «Каменец», Покровский район

- Кривцовский мемориал, Болховский район

- Исток реки Оки, Глазуновский район

- Усадебный комплекс Шварцев, Колпнянский район

- Усадьба Новосильцевых, Мценский район.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО ОРЛОВЩИНЕ

В этот список Денис не стал включать и без того популярные усадьбу в Спасском-Лутовиново, национальный парк Орловское полесье. Каждая из указанных выше достопримечательной достойна отдельного рассказа.

- Думаю, эти места на слуху. Вместе с тем, есть и такие интересные локации, как усадьба Хитрово в селе Муратово Знаменского района, частный танковый музей полковника Фролова в Залегощенском районе, усадьба Жуковского, усадьба Давыдова, Луковецкие водопады в Малоархангельском районе, - перечисляет Денис.

К сожалению, большинство из перечисленных достопримечательностей переживает сегодня далеко не самые лучшие свои годы.

Орловская область полна загадок и неизведанных мест. Фото из группы "Походная романтика"

Орловская область полна загадок и неизведанных мест. Фото из группы "Походная романтика"

- Мы стараемся привлечь внимание людей к уникальным и интересным местам региона. У Орловской области очень богатый туристический потенциал, начиная от исторических и литературных мест, заканчивая необычными природными достопримечательностями и агротуризмом. Но сегодня не создана инфраструктура, многие из интересных локаций поддерживаются в более-менее надлежащем состоянии только благодаря энтузиазму местных жителей, - говорит Денис.

Однако если вы не любите проводить выходные на диване, глазея в телевизор, то нет преград для исследования родной Орловщины и всех ее краеведческих богатств. «Походные романтики» выбираются каждый месяц, к группе может присоединиться любой желающий. А если вы и сами знаете какие-то необычные точки на карте региона, побывали там и вам есть что рассказать, то сообщество станет отличной площадкой для истории вашего путешествия.

Да, в Орловской области можно найти и водопады, и скалы. Фото из группы "Походная романтика"

Да, в Орловской области можно найти и водопады, и скалы. Фото из группы "Походная романтика"

И, как говорили братья Стругацкие, «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта».

Туризм: Путешествуем по РоссииКАРТИНА ДНЯ

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