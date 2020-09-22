Коронавирус в Орловской области, новости на 22 сентября: число летальных исходов достигло 123

Коронавирус в Орловской области, новости на 22 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 сентября, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 51 случай заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заболевших в регионе, за весь период наблюдения, достигло 8 тысяч 128 человек.

Накануне из больниц выписался 81 пациент, излечившийся от COVID-19. Всего смогли справиться с болезнью за время пандемии 6475 житель Орловской области. Продолжают лечение 1530 орловцев.

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Однако пополнилась и статистика смертности. Оперштаб подтвердил еще один летальный исход пациента лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, число умерших достигло 123.

Напомним, в Орловской области продолжает действовать режим ограничительных мер и масочный режим. Жителей и гостей региона предупреждают: за нарушение санитарно-эпидемиологических правил грозит административная ответственность. Так, только в Заводском районном суде Орла с апреля и по середину сентября поступило 139 протоколов о нарушении предписаний.

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Штраф для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - 30 - 50 тысяч, а для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Мы следим за развитием ситуации.