Коронавирус в Орловской области, новости на 15 сентября: полсотни новых заболевших и один смертельный исход

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксирован еще 51 случай заражения коронавирусом среди населения на 15 сентября 2020 года. Статистику озвучил федеральный оперативный штаб. Учитывая новые случая заболевания, количество подхвативших COVID-19 в регионе достигло 7774 человека.

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Выздоровело и выписано за сутки меньше пациентов, чем выявлено новых заболевших. Сняты с домашнего наблюдения или покинули больницы еще 42 человека. Суммарно, болезнь смогли победить 6158 орловцев.

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Зафиксирован и еще один летальный случай. По данным федеральной статистики, в Орловской области за время пандемии скончалось 116 человек. У всех диагностирован коронавирус.

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В последние три недели в регионе наблюдается стабильная картина с выявляемыми фактами заболевания: 48-51 человек прибавляется к статистике по зараженным за сутки. По словам губернатора Андрея Клычкова, у властей нет цели занизить статистику. Напротив, в области будет расширен объем тестирования на COVID-19.

- Главная задача сейчас - мониторить ситуацию, проводить большее количество тестов, обеспечить безопасность в регионе, - отметил глава области в ходе очередного прямого эфира в социальных сетях.

А ЧТО В РОССИИ?

По России за сутки сложилась следующая картина. Выявлено 5529 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших на 15 сентября достигло 1 073 849 человек. Выздоровело и выписано еще 5605 россиян, в общей сложности болезнь победили 884 305 человек. Новых смертельных случаев подтверждено еще 150. В целом пандемия унесла жизни 18 785 человек в РФ.