Коронавирус в Орловской области, новости на 13 сентября: еще полсотни зараженных выявлено в регионе

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще полсотни человек заболели коронавирусом. Как сообщает федеральный оперативный штаб, общее число выявленных за сутки случаев заболевания составило 51. Всего же на 13 сентября 2020 года количество заразившихся коронавирусом орловцев достигло 7675 человек (данные за весь период мониторинга).

Инфографика яндекс.ру

За сутки по выздоровлению выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения всего 12 человек, для выходных цифра традиционно небольшая. Суммарно, смогли победить COVID-19 при неусыпном наблюдении врачей 6110 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Новых смертельных случаев за сутки не выявлено. По-прежнему количество скончавшихся пациентов в регионе равно 115. У всех лабораторно был подтвержден коронавирус.

Инфографика яндекс.ру

А ЧТО В РОССИИ?

По России в целом за сутки выявлено еще 5449 случаев заражения коронавирусом среди граждан, общее число заболевших за время пандемии на 12 сентября 2020 года достигает 1 062 811 человек. Выздоровело и выписано 2690 человек, всего же болезнь сумело победить 876 225 россиян. Подтверждено и 94 новых летальных случая, пандемия унесла жизни 18578 человек на территории России.

Мы следи за развитием ситуации.