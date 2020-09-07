Коронавирус в Орловской области, новости на 7 сентября: заболел еще 51 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 сентября 2020 года Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще 51 человек заболел коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом на 7 сентября 2020 года число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 7377 человек.

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Выписано по выздоровлению за вчерашний день еще 14 пациентов. Цифра, традиционно, невысокая для выходного. Всего победило болезнь и вернулось к привычной жизни 5822 жителя Орловской области.

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На сегодня о новых летальных случаях не сообщается. По данным федерального оперштаба, пандемия унесла жизни 111 орловцев: это пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

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В России наблюдается следующая ситуация. Выявлено за сутки в регионах страны еще 5185 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся достигает на сегодняшний день 1 030 690 человек. Выздоровело и выписано еще 2328 человек, всего выздоровевших 843 277 человек. Сообщает оперативный штаб и о 51 новом летальном исходе, всего смертельных случаев зафиксировано 17 871.

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Мы следим за развитием ситуации.