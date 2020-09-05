Под Орлом внук убил бабушку во время уборки картофеля

Родной внук жестоко расправился с бабушкой прямо среди распаханных грядок картофеля. Фото: СУ СК России по Орловской области

Сезонные сельхозработы закончились трагедией в селе Лаврово Орловской области. Во время уборки картофеля родной внук жестоко расправился с собственной бабушкой и едва не зарезал еще одну близкую родственницу. Ей только чудом удалось сбежать и спрятаться у соседей.

Кровавое событие произошло в пятницу, 4 сентября. Бабушка, ее 49-летняя племянница и 30-летний внук распахали грядки с картофелем на приусадебном участке. Начали уборку, но в какой-то момент разгорелась ссора. Словесной перебранкой дело не закончилось. Озверев от злости, молодой мужчина схватил нож и вонзил его в шею бабушке. Затем принялся за следующую родственницу, ударил ее ножом по лицу. Оттолкнув изувера, женщина побежала к соседям. Те спрятали ее.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, следователи-криминалисты, врачи. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи 49-летней женщине удалось выжить. Бабушка скончалась на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство, покушение на убийство двух лиц). Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки установлен подозреваемый в совершении данных преступлений. В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос о заключении его под стражу, проводятся необходимые следственные действия, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.