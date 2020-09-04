Воронежские школьники пошли в первый раз в Агро-класс

Торжественная передача 102-ой школе сертификата на оборудование Агро-класса.

Первое сентября для воронежской школы №102 в этом году было особенным – во-первых, на торжественной линейке из-за ограничений по коронавирусу присутствовали только 1, 9 и 11 классы, а, во-вторых, на День знаний учебное заведение получило в подарок сертификат на 500 тысяч рублей. Средства передал школе российский химический гигант «ФосАгро», а его партнерами по реализации проекта выступили компании «АгроГард» и «Иннопрактика», а также Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

Стоит отметить, что данный Агро-класс является единственный в своем роде - ничего похожего в Центральной России пока нет. Это пилотный проект, цель которого – готовить кадры для отрасли АПК, начиная со школьной скамьи.

ВЫСШИЙ КЛАСС!

Программу для Агро-класса разработали специалисты «ФосАгро» совместно с экспертами "Иннопрактики" и преподавателями воронежского аграрного университета по направлениям агротехнология и агрохимия. Два часа в неделю ребята будут изучать теорию и еще четыре часа им добавят в качестве научно-практической деятельности. Лекторы расскажут, как управлять урожаем, научат следить за здоровьем и плодородием почвы, улучшать ее при помощи современного комплекса минеральных удобрений. Все знания ребята получат от настоящих аграриев, которые работают в полях и знают о сельском хозяйстве все. Школьники смогут побывать на предприятиях АПК – увидят, что сегодня представляет собой современное сельское хозяйство, какие там применяются технологии. В Агро-классе ребятам также понадобятся знания по зоологии, инженерные навыки, навыки программирования, конструирования. Все это пригодится профессионалам в сфере АПК.

- На основании разработанной программы мы сформировали перечень необходимого для Агро-класса оборудования. В него вошли мини-лаборатория, в которой можно проводить исследования почв, делать анализы, а также мини-теплицы, где ребята с помощью удобрения «ФосАгро» будут выращивать сельскохозяйственные культуры, ставить эксперименты. Все это позволит реализовать исследовательские проекты школьников в аграрной сфере. Часть оборудования будет размещаться в классе, а теплицу построят на территории школы, - рассказала менеджер по профориентационной деятельности «ФосАгро» Евгения Гунченко.

Партнер «ФосАгро» - компания «Иннопрактика» - планирует тиражировать проект Агро-класс и на другие школы Воронежской области, а в перспективе – и на школы в других субъектах РФ.

Дмитрий Бородич и Евгения Гунченко поздравили старшеклассников с началом учебного года.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ К ЕГЭ?

Учиться в Агро-классе будут мальчишки из девчонки из 10 «Б». Сейчас они усиленно изучают физику, химию, математику, биологию. Ребята сами выбрали эти предметы, поступив в естественно-научный класс. Приятной новостью для них стало и то, что за занятия в Агро-классе не будут ставить оценки: урок не входит в обязательную школьную программу. Однако лучшие ученики получат поощрение, а самые активные – дополнительные баллы к ЕГЭ.

Для получения дополнительных баллов по ЕГЭ при поступлении в профильный вуз необходимо соблюсти два условия. Первое – принимать участие в совместных исследовательских проектах ВГАУ и компании «ФосАгро» (или ее партнеров). И второе – побеждать в профильных Олимпиадах.

Возможно, в течение года в Агро-класс к 10 «Б» добавят и других учеников. В следующем году, если обучение даст плоды, они смогут продолжить занятия на более высоком уровне: может, на основе полученных знаний подростки сделают научные открытия или разработают рационализаторские предложения (под руководством, конечно же, преподавателей).

- С помощью таких Агро-классов мы готовим специалистов для себя и компаний-партнеров. Подросткам нужно рассказывать и показывать, что современное сельское хозяйство – это уже давно не лопата и грабли, а совершенно иной процесс. Например, поражает воображение то, как сегодня выращивают картофель – сначала семена помещают в пробирки, а потом специальная машина их сажает в землю, а работа с удобрениями – вообще, тонкая наука. Нужно понимать, как его внести, как на него реагируют разные агрокультуры, как они растут, - отметил директор по персоналу «ФосАгро» Дмитрий Бородич.

По его словам, в лице директора 102-ой школы Алексея Фактора компания нашла живую поддержку своему проекту, который оказался на воронежской земле не в последнюю очередь из-за ее выраженного сельскохозяйственного профиля. Да и сама школа является достаточно новой и считается одной из лучших и самых больших в Воронеже – в ней учатся порядка 1,2 тысячи детей. В учебном заведении работают педагоги высокой квалификации, а сама школа наполнена всевозможным современным оборудованием, как для учебы, так и для внеклассной деятельности. Это фото-аудио-видео студия, школьное телевидение, богатый спортивный сектор и многое другое.

- Алексей Фактор был обеими руками за агрокласс и предлагал даже свои варианты, как его претворить в жизнь на основе имеющихся в школе лабораторий. Нас этот подход очень обрадовал, - подчеркнул Дмитрий Бородич.

На память директору школы он подарил сувенирный автосамосвал, модель машины на которой перевозят горную руду сотрудники «ФосАгро».