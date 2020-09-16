Коронавирус в Орловской области, новости на 16 сентября: новые случаи заражения, выздоровления и несколько смертей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 сентября 2020 года Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 16 сентября 2020 года подтвреждено еще 52 случая заражения коронавирусной инфекцией среди жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших достигло 7826 человек.

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Выздоровело и выписано еще 67 орловцев. Всего смогли победить болезнь под неусыпным наблюдением врачей 6225 человек.

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Сообщает оперативный штаб и о новых летальных случаях. По данным статистики, скончалось еще 4 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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По России за сутки зарегистрировано еще 5670 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. По данным федерального оперативного штаба, общее число заболевших коронавирусом в стране за месяцы пандемии достигает на 16 сентября 2020 года 1 079 519 человек. Выписано из медицинских учреждений или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению за прошедшие сутки 5809 россиян, все они вернулись к привычно жизни. Суммарно же в стране смогли справиться с коронавирусом 890 114 граждан. В регионах за сутки зафиксировано и 132 летальных случая COVID-19, пандемия унесла жизни 18 917 человек.

Мы следим за развитием ситуации.