Коронавирус в Орловской области, новости на 1 сентября: умерли еще два пациента с COVID-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 1 сентября Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 1 сентября 2020 года подтверждено еще 51 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Еще накануне регион перешагнул порог в 7 тысяч заболевших. В настоящее время число заразившихся коронавиурсом за период пандемии достигло 7050 человек.

За минувшие сутки из больниц выписался 41 человек, победивший COVID-19. Всего с болезнью справились 5622 орловца. Продолжают лечение 1350 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 1 сентября 2020

Пополнилась и статистика по летальным исходам. По данным федерального оперативного штаба скончались два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Там общее число летальных исходов достигло 108.

Динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области на 1 сентября 2020

Напоминаем, в Орловской области продлены ограничительные меры по коронавирусу. До 30 сентября включительно жителям придется соблюдать меры безопасности по COVID-19, в том числе носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Однако ряд ограничений все же снимут. Сегодня в регионе заработают кинотеатры, а школьники вновь сядут за парты в привычном формате.

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