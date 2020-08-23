Коронавирус в Орловской области, новости на 23 августа: новые случаи заболевания, число излечившихся и смертность

Коронавирус в Орловской области, новости на 23 августа Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб на 23 августа 2020 года сообщил о еще 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Общее число заболевших за время наблюдения таким образом достигло 6681 человек.

За сутки по выздоровлению выписан 32 пациент, количество победивших болезнь орловцев составляет уже 5192 человек. Продолжают лечение 1388 орловцев.

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 23 августа 2020

О новых летальных исходах на сегодняшний день оперштаб не сообщает. Всего пандемия в Орловской области унесла жизни 101 человека: у всех лабортаторно был подтвержден диагноз COVID-19.

Тем временем власти Орловской области не исключают, что ограничения по коронавирусу в регионе могут продлиться и в сентябре месяце. В настоящее время антикоронавирусные меры продлены до 31 августа.

Динамика выздоровления пациентов с коронавирусом в Орловской области на 23 августа 2020

Кроме того, глава региона Андрей Клычков отдал распоряжение об усилении комплексной борьбы с COVID-19 в семейных очагах. Всего с марта 2020 года на Орловщине заболели 619 семей, число инфицированных в них – 2062 человека. За прошлую неделю общую статистику пополнили 46 семейных очагов с числом инфицированных 66 человек.

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