Забытый «Полет»: в Орле ищут средства, чтобы закончить ремонт семилетней давности

Здание Центра молодежи в Орле медленно превращается в рухлядь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

450-летие Орла в 2016 году все еще аукается жителям областного центра. Спустя пять лет можно подводить итоги праздничных «подарков», вернее их отсутствия.

В планах областных властей было построить и отремонтировать более 70 юбилейных объектов. Среди них оказались Центральный стадион им Ленина, орловские музеи, два театра («Свободное пространство» и Академический театр им. Тургенева), улица Ленина и областной Центр молодежи «Полет».

Реконструкция каждого из них получила широкий общественный резонанс и целый ряд судебных разбирательств. Особенно плачевной оказалась судьба «Полета». Уже семь долгих лет здание Центра обнесено глухим забором и медленно превращается в «юбилейную» рухлядь.

НАЧАЛО РЕКОНСТРУКЦИИ

"Полет" - один из оъектов юбилейного строительства и реконструкции. Денег на него не хватало изначально, но работы все же начались Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здание областного центра молодежи «Полет» (Наугорское шоссе, дом № 5А) было построено еще в 1979 году. За несколько десятилетий без капитального ремонта оно, конечно, успело потерять былой лоск и устарело, но в целом все еще имело шансы успешно продолжать работу. Единственная беда – текла крыша, вот и решили внести центр в список юбилейных объектов.

23 декабря 2011 года вступило в силу Постановление Правительства Орловской области № 448 о выделение средств из регионального бюджета на обследование здания и на подготовку проектно-сметной документации. С этого момента и началась «активная» работа.

Уже в начале 2012 года обществом с ограниченной ответственностью «ПСУ-5» проведено обследование строительных конструкций и инженерного оборудования здания. На это было потрачено 299 тысяч рублей.

Открытие Центра молодежи в Орле ждали еще в декабре 2014 года. Фото: ОНФ Орловской области

Далее, уже 8 октября 2012 года, к делу подключилась фирма «ПромМенеджментГрупп-Инженеринг». Она за несколько месяцев разработала проектно-сметную документацию, впоследствии успешно прошедшую экспертизу. На это было потрачено 3 миллиона 501 тысяча рублей.

И тут возникли первые денежные несостыковки. Как пояснили «Комсомолке» в Департаменте внутренней политики Орловской области, согласно итоговому проекту, стоимость работ должна была составить 178,01 миллиона рублей, что превысило запланированный объем финансирования.

- Всего на реконструкцию было заложено 20 миллионов рублей: 18 миллионов из федерального бюджета и 2 миллиона из бюджета Орловской области, - пояснили «Комсомолке» в региональном Департаменте.

Хотя лимит по финансированию был превышен, реконструкцию все же начали. В июне 2013 году Центр молодежи «Полет» покидает родное здание и временно переезжает в здание школы-интерната для глухонемых детей на улице Зеленый ров, 13 (Кстати, этому строению уже более ста лет. - прим. ред.). Официально на старое место «молодежь» должна была вернуться в декабре 2014 года.

Здание на Наугорское шоссе, дом № 5А больше похоже на иллюстрацию для фильмов-катастроф Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К реконструкции приступила фирма «КИР ЛТД». В 2013 году она освоила 15 миллионов рублей, в 2014-м – 5 миллионов рублей и тут деньги «неожиданно» закончились (хотя проект изначально требовал финансирования в размере 178,01 миллиона рублей).

В итоге к концу запланированного срока сдачи, «Полет» так и не отремонтировали. Более того, 20 миллионов хватило только на то, чтобы провести демонтаж во внутренних помещениях.

В 2015 году строители ушли с полуразрушенного объекта.

ВРЕМЕННО ИЛИ НАВСЕГДА?

Два года назад «Орелгосзаказчик» расторг договор с подрядчиком. Начался новый виток поиска денег.

Как оказалось, теперь, чтобы доделать ремонт нужно было 229 миллионов 500 тысяч рублей (стоимость пересчитали в текущих ценах на 1 января 2018 года). Областная администрация обратилась в Министерство образования и науки Российской Федерации за нужной суммой, но там отказались выделять средства пока не будет подготовлена обновленная проектно-сметная документация.

Строители ушли с объекта еще в 2015 году. Когда закончились 20 миллионов... Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2019 году к проблеме с «Полетом» снова вернулись. Областной бюджет выделил 2,5 миллиона рублей на повторную разработку документации. На торгах по выбору подрядчика даже удалось сэкономить. Фирма «Регион-ПроектСервис» согласилась подготовить проект за 1 миллион 493 тысячи рублей.

Вот, правда, «Полету» вновь не повезло.

- В настоящее время по вине подрядчика нарушен срок исполнения контракта. Он расторгнут в связи с низким качеством работ и невозможностью получения положительной экспертизы. «Орелгосзаказчик» ведет работу по внесению изменений в технологическое задание для повторного объявления торгов на разработку проектной документации, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Департаменте внутренней политики Орловской области.

Пока «Орелгосзаказчик» вносит коррективы в техзадание по подготовке уже третьей проектно-сметной документации по Центру молодежи, областная администрация планирует повторно добывать деньги.

- После получения положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации будет подготовлен пакет документов для привлечения средств из федерального бюджета. Планируемый срок - 2021 год. В случае, если средства будут выделены, завершение реконструкции объекта возможно не ранее 2023 года, - подчеркнули в Департаменте.

Граффити как напоминание о прошлом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Остается загадкой, зачем была начата реконструкция, если денег не хватало еще до того момента, когда строители зашли на объект. Тем временем здание, где когда-то кипела жизнь, превратилось в иллюстрацию для фильмов-катастроф. Только старые граффити на кирпичном заборе возле Центра «Полет» отдаленно напоминают о прошлом этого места.