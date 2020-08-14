Били пощечины и смеялись: в Орловской области девочки-подростки толпой набросились на сверстницу

В Орловской области девочки-подростки толпой затравили свою сверстницу

В Орловской области девочки-подростки толпой затравили свою сверстницу. Школьницы целой сворой глумились над беззащитной жертвой, били пощечины, толкали, обзывались и при этом веселились до смеха. Глупое и жестокое действо зачинщицы не забыли снять на видео, вероятно, не ожидая что оно окажется в сети. Анонимный автор выложил запись конфликта несовершеннолетних в одну из местных групп Вконтакте. Безнаказанными действия подростков не останутся.

В двадцатисекундный хронометраж видео попала сцена характерная, скорее, для уголовников, чем для юных девушек. Громко смеясь, одна за другой участницы "действа" бьют свою хрупкую жертву, за кадром сыплется отборный мат, девочка начинает плакать, кто-то из толпы выкрикивает: "Она плачет, мне жалко ее". Однако смех и оплеухи не прекращаются... Появляются в кадре и юноши, однако вступаться за жертву они не спешат. В комментариях участники сообщества как один встали на сторону пострадавшей, осудив жестокость подростков.

А что стало причиной для такой жестокости, выяснит полиция.

- По видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, в Межмуниципальном отделе МВД России "Ливенский" проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время полицейские установили личность всех лиц, запечатленных на видеозаписи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала корреспонденту "Комсомолки" Олеся Лихобабина, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Родителей школьниц привлекут к ответственности, в полиции уже проверяют, насколько хорошо воспитывают дочерей в семьях. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей взрослым грозит административное наказание. Сами школьницы же теперь станут частыми гостьями в отделе по делам несовершеннолетних.

Проводит проверку и прокуратура.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, в чью компетенцию входит проведение профилактической работы с подростками, в том числе действиям (бездействию) их законных представителей, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

За ходом проверок мы будем следить.