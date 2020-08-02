2020-08-02T12:13:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 2 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 2 августа 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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На 2 августа 2020 года федеральный оперативный штаб подтвердил еще 32 факта заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Учитывая новые выявленные случаи, число заразившихся за период пандемии в регионе достигло 5707 человек.

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Выписано по выздоровлению за сутки еще 5 пациентов. Это люди с отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию, теперь они вернутся к прежней жизни. Всего победило болезнь уже 4388 жителей региона.

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Сообщил оперативный штаб и о еще одном летальном случае. Всего с лаборотарно подтвержденным диагнозом COVID-19 на Орловщине скончался 91 пациент.

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Региональный оперштаб представил обновленную карту географии распространения вируса. Согласно ей в "лидерах" по количеству заболевших город Орел - здесь заразилось 2774 человека. На втором месте Орловский район с 668 заразившимися, город Мценск и Мценский район на третьем месте, тут подхватило новый вирус 584 человека. Немало заболевших в Ливнах и Ливенском районе - 269 человек, в Болховском районе - 143, в Дмитровском и Новодеревеньковском - по 124, в Урицком 120.

В России в целом ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Прибавилось еще 5427 зараженных, всего в стране коронавирусом заболело 850 тысяч 870 человека. Выписано по выздоровлению еще 3649 пациентов, общее число избавившихся от COVID-19 россиян составляет 650 тысяч 173 человека. Летальных исходов за сутки подтверждено 70. На территории РФ скончалось 14128 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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