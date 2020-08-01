Коронавирус в Орле, новости на 1 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

На 1 августа 2020 года федеральный оперативный штаб сообщил о еще 30 заболевших коронавирусной инфекцией в Орловской области. Учитывая новые выявленные случаи, число заразившихся за период пандемии в регионе достигло 5675 человек.

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Продолжают орловцы выздоравливать. За прошедший день выписано по выздоровлению 70 человек. Все они вернулись к обычной жизни, победив вирус. Всего выздоровело 4383 пациента.

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Еще один летальный исход зафиксирован за сутки. Всего пандемия в Орловской области унесла жизни 90 человек: это пациенты, у которых лабораторно был подтвержден диагноз COVID-19.

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Что касается географии распространения болезни по региону, то в "лидерах" Орел, Орловский район, Мценск и Мценский район, город Ливны и Ливенский район, больше сотни заболевших в Болховском, Новодеревеньковском, Урицком, Дмитровском районах.

В России в целом ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Прибавилось еще 5462 зараженных, всего в стране коронавирусом заболело 845 тысяч 443 человека. Выписано по выздоровлению еще 8114 пациентов, общее число избавившихся от COVID-19 россиян составляет 646 тысяч 524 человека. Летальных исходов за сутки подтверждено 95. На территории РФ скончалось 14058 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Мы следим за развитием ситуации.