Скоро мы проводим 2020 год, ставший непростым для каждого. Пожалуй, накануне наступающего 2021-го, праздника хочется как никогда и есть те, кто нуждается в нем особенно остро. Речь о медиках. Все эти месяцы врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, водители \\"скорых\\" работают на износ и каждый день рискуют своей жизнью ради жизней незнакомых людей. В Орле поддержать медиков накануне праздника решили волонтеры.Студенты-добровольцы из Орловского реставрационно-строительного техникума подсластили жизнь врачей! С подарками для работников медицины и их детей, в компании Деда Мороза волонтеры поздравили сотрудников больниц с наступающим.ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИВ техникуме учатся совсем юные ребята, по сути они еще дети. Однако мысли и дела у них взрослые. Волонтерское объединение в образовательной организации создано не столько давно, но студенты уже успели сделать массу доброго и полезного. И когда в регион пришел коронавирус, конечно, ребята тоже не остались в стороне: покупали за собственные деньги и раздавали прохожим маски, устраивали флешмобы с призывом не нарушать правила безопасности и тем самым помочь врачам, покупали и разносили продукты одиноким пенсионерам. А как-то раз, еще летом, решили напечь для медиков вкусностей.Это только название у техникума суровое, строительное. На самом деле здесь подготавливают специалистов разных сфер, в том числе и поваров. Поэтому за местом для изготовления кулинарных шедевров дело не стало. Свежим пирогам врачи оказались рады.- Это была акция \\"Испеки пирог и скажи спасибо\\", здесь и пригодились профессиональные навыки студентов и их порывы творить добро. Наши волонтеры создали и отвезли пироги врачам подстанции скорой помощи Заводского района, акушерам медицинского центр им. Круглой, Сосковской районной больницы, - рассказала \\"Комсомолке\\" Анастасия Пахомова, заместитель директора Орловского реставрационно-строительного техникума по воспитальной работе.Подарки получили тогда не только врачи. Волонтеры угостили пирогами полицейских из участкового пункта, сотрудников детского сада, в котором работали дежурные группы... Добровольцы уверены: если ты можешь сделать доброе дело, сделай. По этому принципу действовали студенты и сегодня.ПРАЗДНИК НА \\"СКОРОЙ\\"В кулинарной мастерской техникума снова витали сладкие ароматы. Студенты колдовали под руководством мастеров, на выходе получились новогодние пирожные с названием, от которого слюнки текут - \\"Сладкое волшебство\\".С угощением, в компании Деда Мороза и Снегурочки, со стихами и поздравлениями волонтеры приехали в Орловскую областную клиническую больницу и Орловский противотуберкулезный диспансер. Врачей благодарили, поздравляли с наступающим праздником.А врачи, в свою очередь, благодарили ребят, хотя и с уставшими улыбками на лицах. Просили беречь себя, свое здоровье, близких.- Время напряженное, такой сюрприз важен для всех медиков, - отметила Елена Кирьянова, главный врач тубдиспансера.А сегодня утром, 23 декабря, все та же веселая компания из добровольцев и Деда Мороза нагрянула на подстанцию скорой помощи Заводского района.Студенты подарили новогодние подарки для детей фельдшеров, и те растрогались до слез. Ведь правда, малыши так редко видят своих родителей в этом году.- В Орловской области около 600 вызовов \\"скорой\\" в сутки, - сообщил на днях руководитель депздрава Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга.ДЕЛАЙ ДОБРОСейчас в России проходит добровольческая акция с хэштегом \\"мывместе\\". Это единая идея, сплотившая тысячи добровольцев по всей стране. Волонтеры помогают одиноким, пожилым, маломобильным людям, врачам, социальным работникам, да и вообще всем нуждающимся.В Орловской области во время пандемии безвозмездно творят добро сотни волонтеров: работают на горячих линиях, оказывают психологическую помощь и поддержку, помогают транспортом врачам, доставляют продукты пенсионерам, ведут информационную работу с населением.- В Орле и области не останавивается работа волонтеров по доставке медикаментов амбулаторным COVID-пациентам. В настоящее время отработано более 3 тысяч заявок на доставку лекарств. Большое значение для жителей области 65+, находящихся на самоизоляции, имеет доставка продуктов и лекарств по льготным рецептам, а также оплата услуг ЖКХ. Эту работу сегодня также успешно ведут орловские добровольцы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.