Коронавирус в Орловской области, последние новости на 16 декабря 2020: зафиксирован новый рекорд по заболевшим

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 16 декабря Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции по регионам России и ее последствий. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 декабря 2020 года.

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В регионе новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения за сутки. Исследования подтвердили положительные результаты на коронавирус у 180 орловцев. На сегодняшний день количество заразившихся за весь период пандемии составляет 18 691 человека.

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Выписано по выздоровлению за сутки больше пациентов, чем заболело: статус выздоровевших получили еще 252 орловца. За все время пандемии выписано из больниц по выздоровлению или снято с домашнего наблюдения 16 579 человек. Продолжают лечение 1883 жителя региона.

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Пополнилась статистика смертности. Федеральный оперштаб подтвердил еще три летальных исхода пациентов, зараженных коронавирусом. Заболевание унесло из жизни 229 человек.

В настоящее время в Орловской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.

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Одновременно с этим активно идет обсуждение того, как в регионе пройдут новогодние праздники. В школах елки и новогодние дискотеки вовсе отменили, а традиционная губернаторская елка пройдет в режиме онлайн. В детских садах родителей не пустят на праздничные утренники.

Для взрослых все же могут сделать «послабления». Спикер облсовета Леонид Музалевский предложил разрешить работу кафе и ресторанов в Новогоднюю ночь, однако окончательное решение вопроса за региональным оперштабом.