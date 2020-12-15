Коронавирус в Орловской области, последние новости на 15 декабря 2020: новые случаи заражения, выздоровления и смертельные исходы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции по регионам России и ее последствий. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 15 декабря 2020 года.

За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 175 жителей региона. Порог в 18 тысяч заболевших Орловщина переступила и движется в сторону 19 тысяч. На сегодняшний день суммарное количество заразившихся составляет 18 511 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки больше пациентов, чем заболело: статус выздоровевших получили еще 297 орловцев. За все время пандемии выписано из больниц по выздоровлению или снято с домашнего наблюдения 16 327 жителей области.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о смертельных случаях. Коронавирус унес жизни еще двоих орловцев, а общее количество летальных исходов за месяцы распространения ковида достигло 226.

Инфографика яндекс.ру

В Орловской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции. В регион поступило 700 доз "Спутника V". Об этом рассказал Иван Залогин, руководитель регионального депздрава, на заседании оперштаба по борьбе с COVID. Как и сообщалось раньше, в первую очередь прививки получат орловцы из зоны риска: медицинские работники, работники образования, социальной сферы. По словам Залогина, новые поставки вакцины ожидаются еженедельно.