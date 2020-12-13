Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 декабря 2020: количество заболевших превысило 18 тысяч человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Архив "КП"
Федеральный оперативный штаб представил статистику о распространении коронавируса по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 13 декабря 2020 года.
В регионе количество заболевших превысило 18 тысяч человек. За сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 176 жителей области, а суммарная цифра составляет 18 159 инфициовавшихся COVID-19.
Инфографика яндекс.ру
Выписано по выздоровлению за вчерашний день 47 человек, регион приблизился к порогу в 16 тысяч переболевших: всего получили статут излечившихся 15 985 орловцев.
Инфографика яндекс.ру
О новых смертях за последние сутки оперативный штаб не сообщает. Пандемия унесла жизни 223 жителей Орловской области.
Инфографика яндекс.ру
В Орле строители бесплатно взялись обустраивать дополнительные места для коронавирусных больных. Работа кипит в тубдиспансере, глава региона Андрей Клычков рассказал о ней как о примере самоотверженности и проявления высшего чувства гражданского долга.