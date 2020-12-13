Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 декабря 2020: количество заболевших превысило 18 тысяч человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил статистику о распространении коронавируса по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 13 декабря 2020 года.

В регионе количество заболевших превысило 18 тысяч человек. За сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 176 жителей области, а суммарная цифра составляет 18 159 инфициовавшихся COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за вчерашний день 47 человек, регион приблизился к порогу в 16 тысяч переболевших: всего получили статут излечившихся 15 985 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

О новых смертях за последние сутки оперативный штаб не сообщает. Пандемия унесла жизни 223 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

В Орле строители бесплатно взялись обустраивать дополнительные места для коронавирусных больных. Работа кипит в тубдиспансере, глава региона Андрей Клычков рассказал о ней как о примере самоотверженности и проявления высшего чувства гражданского долга.