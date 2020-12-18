Коронавирус в Орловской области, последние новости на 18 декабря 2020: число зараженных превысило 19 тысяч

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

О том какими темпами распространяется коронавирусная инфекция по регионам России рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 декабря 2020 года.

Количество заболевших в регионе превысило 19 тысяч. На сегодняшний день COVID-19 подтвердился еще у 176 орловцев, а суммарное число заразившихся - 19 046.

Инфографика яндекс.ру

По выздоровевшим же область перешагнула порог в 17 тысяч человек. За сутки выписано по выздоровлению пациентов вновь больше, чем заболело - 223. В общей сложности за время наблюдения статус излечившихся получили 17 047 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Еще 3 человека, заразившихся коронавирусом, ушли из жизни. За пандемию скончалось 236 орловцев, у всех лабораторно подтвердился COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Из-за роста количества заболевших в регионе сохраняется необходимость в увеличении числа специализированных коек для коронавирусных больных. В ближайшее время принято решение создать дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусом в Нарышкинской ЦРБ.

- В настоящее время решается вопрос о перепрофилировании дополнительных коек районной больницы. Здесь планируется развернуть от 60 до 80 специализированных коек, - рассказал Иван Залогин, руководитель областного Департамента здравоохранения.

Продолжается в регионе и мониторинг за соблюдением правил санитарной безопасности. К соэжалению, не все жители области ответственно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих, некоторые пренебрегают вынужденными ограничительными мерами. В том числе, нередко орловцы "забивают" на ношение масок. Нарушают правила и педприниматели, нарушения продолжают фиксировать практически ежедневно.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, за последние три недели ведомству пришлось закрыть 14 организаций общепита, торговли, парикмахерские. Самые злостными нарушителями стали магазины и торговые точки.