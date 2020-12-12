Коронавирус в Орловской области, последние новости на 12 декабря: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 декабря 2020 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

О динамике распространения коронавирусной инфекции по регионам России рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 декабря 2020 года.

Регион приблизился к порогу в 18 тысяч заболевших. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 173 человек, а общее число заразившихся за месяцы наблюдение составляет 17 983.

Инфографика регионального оперштаба

Выписано по выздоровлению за сутки больше человек, чем заболело: покинули стационар или сняты с амбулаторного лечения 204 жителя Орловской области. Выздоровевших почти 16 тысяч, а именно 15 938 человек.

Инфографика регионального оперштаба

К сожалению, сообщает федеральный оперштаб и о еще 2 смертельных исходах ковида. За время пандемии из жизни ушло 223 орловца, болевших коронавирусной инфекцией.

Инфографика регионального оперштаба

Коэффициент распространения болезни на сегодняшний день составляет 1,06, количество заражений на 100 тысяч человек 2406,6, а количество смертей на 100 тысяч населения 29,8.