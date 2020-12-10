Коронавирус в Орловской области, последние новости на 10 декабря 2020: заболели еще 170 человек

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 10 декабря Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 10 декабря 2020 года.

За последние сутки в регионе зафиксировали еще 170 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии в Орловской области заболели 17 тысяч 639 человек.

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Значительная часть из них смогла победить болезнь. Прошли лечение и выписались из больниц 15 тысяч 498 орловцев. Накануне из под медицинского наблюдения на дому и стационаров снято 179 человек. Продолжают лечение 1922 пациента с коронавирусом. Среди них 311 детей.

Отметим, по данным Департамента здравоохранения Орловской области, 80% заболевших лечатся амбулаторно, то есть на дому. Госпитализировано, соответственно, около 20% заразившихся.

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За все время пандемии умерло 219 человек, заразившихся коронавирусом. Их диагноз был лабораторно подтвержден. Сегодня федеральный оперштаб огласил данные о смерти еще двух пациентов.

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С завтрашнего дня в Орловской области начинается вакцинация медиков, педагогов и соцработников. Одновременно решается вопрос о досрочных зимних каникулах для школьников.