В Орле с нового года сократят восемь автобусных маршрутов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

3 декабря администрация города Орла опубликовала постановление о планах по работе общественного транспорта на 2021 год. Жителей областного центра ожидают существенные изменения.

Связаны они не только с закрытием Красного моста на реконструкцию и изменением схемы движения автобусов и троллейбусов, но и отмене маршрутов-дублеров.

Так, согласно подписанному документу, с 1 января 2021 года отменяются автобусы №6, 20м, 29, 37, 39, 47м, 48м и 60к. Движение автобуса № 11 «Спецавтобаза-Веселая Слобода» изменится с нерегулируемого тарифа на регулируемый.

- Планируется уменьшение общего количества транспортных средств на муниципальных маршрутах за счет увеличения транспортных средств повышенной пассажировместимости и сокращения дублирующих маршрутов, - гласит постановление.

Одновременно с этим будут внесены изменения в максимальное количество троллейбусов под №1, 4, 6, 8 и 5а и трамваев №1, 3 и 4, выходящих в рейсы. Также у троллейбуса №5а с 1 января изменится стартовая точка маршрута.

В 2021 году из-за временного прекращения движения трамваев в Железнодорожном районе на участке от Сквера Танкистов до вокзала и разворотного кольца улицы Пушкина городские власти планируют организовать автобусные маршруты, идущие через улицы Пушкина, 1-я Курская, Старо-Московская и Грузовая.

- Действующая муниципальная маршрутная сеть имеет высокую степень дублирования автобусных, межмуниципальных и троллейбусных маршрутов. В связи с этим необходимо осуществить ревизию действующего расписания, предусмотрев в нем полуторный двухсменный графики работы водительского состава. Кроме того, необходимо синхронизировать расписание движения транспорта, - подытожил в документе Игорь Краличев, начальник финансово-экономического управления администрации Орла.

По мнению чиновников, такого рода изменения будут способствовать повышению удобства, комфортности, безопасности и привлекательности общественного транспорта облцентра.