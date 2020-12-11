Коронавирус в Орловской области, последние новости на 11 декабря 2020: школьники раньше уйдут на каникулы, а волонтеры помогут пенсионерам и одиноким людям в праздники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 декабря 2020 года Фото: Архив "КП"

Коронавирус продолжает распространяться по регионам России, меняя планы и привычную жизнь. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 декабря 2020 года.

Количество заболевших за сутки в регионе переступило порог в 170 человек и составило, по данным федерального оперативного штаба, 171. В целом же Орловская область неминуемо приближается к порогу в 18 тысяч инфицировавшихся коронавирусом. На сегодняшний день суммарное число заболевших - 17 810 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 236 пациентов. В общем за время мониторинга официальный статус выздоровевших получили 15 734 орловца.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных случаях: ушли из жизни еще 2 пациента, заразившихся COVID-19. Пандемия унесла жизни 221 жителя Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения ковида в региона вновь подрос и составляет 1,08 на 11 декабря. Количество заражений на 100 тысяч человек 2383,4, количество смертельных случаев на 100 тысяч человек - 29,6.

Между тем уже региональный оперштаб принял решение о переносе старта школьных зимних каникул. Ребята закончат уроки в этом году раньше обычного, а именно 26 декабря. Подробнее об этом можно почитать здесь.

На новогодних праздниках продолжат работу волонтеры. Активисты молодежных движений будут доставлять продукты и лекарства одиноким людям и тем, кто проходит лечение от коронавируса на дому.