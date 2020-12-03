Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 декабря 2020 года: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 3 декабря 2020 года
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Федеральный оперштаб рассказал о ситуации с COVID-19, складывающейся на сегодняшний день в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 3 декабря 2020 года.
Число заболевших за сутки снова больше полутора сотен: заразилось еще 153 человека. Если суммировать данные за все время пандемии, то заболевших в Орловской области 16 517.
Инфографика яндекс.ру
Официальный статус выздоровевших получил еще 281 житель Орловской области. За все время мониторинга выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения 14 178 человек.
Инфографика яндекс.ру
Сообщает оперативный штаб и о еще 3 смертельных случаях. Таким образом пандемия унесла жизни 205 жителей Орловской области, заразившихся коронавирусом.
Инфографика яндекс.ру
В Орловской области заработал единый телефонный номер по COVID-19. Набрав с телефона 122 жители региона смогут получить консультацию о коронавирусе, вызвать на дом врача или скорую помощь.
Сегодня на заседании оперштаба принято решение продлить ограничения по коронавирусу до 31 января 2021 года. В регионе продолжит действовать режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры: масочный режим, отмена массовых мероприятия, социальная дистанция.