Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 декабря 2020 года: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 3 декабря 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперштаб рассказал о ситуации с COVID-19, складывающейся на сегодняшний день в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 3 декабря 2020 года.

Число заболевших за сутки снова больше полутора сотен: заразилось еще 153 человека. Если суммировать данные за все время пандемии, то заболевших в Орловской области 16 517.

Инфографика яндекс.ру

Официальный статус выздоровевших получил еще 281 житель Орловской области. За все время мониторинга выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения 14 178 человек.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще 3 смертельных случаях. Таким образом пандемия унесла жизни 205 жителей Орловской области, заразившихся коронавирусом.

Инфографика яндекс.ру

В Орловской области заработал единый телефонный номер по COVID-19. Набрав с телефона 122 жители региона смогут получить консультацию о коронавирусе, вызвать на дом врача или скорую помощь.

Сегодня на заседании оперштаба принято решение продлить ограничения по коронавирусу до 31 января 2021 года. В регионе продолжит действовать режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры: масочный режим, отмена массовых мероприятия, социальная дистанция.