В Орловской области почти 50% случаев заражения ВИЧ происходит половым путем

1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом. Как сегодня живут ВИЧ-позитивные? Фото: Ольга СУПОНЕВА

С каждым годом в России и мире растет число людей, зараженных ВИЧ-инфекцией. Это заболевание обросло множеством мифов и заблуждений и даже сами заразившиеся, получив положительный диагноз, порой не знают, как жить дальше.

Во Всемирный День борьбы со СПИДом «Комсомолка» пообщалась со специалистами Орловского центра СПИД, чтобы узнать, как в регионе обстоит ситуация с заболеванием, какие пути заражения самые распространенные и как сегодня живут люди с ВИЧ-положительным диагнозом.

ЛЮБОВЬ НА ГРАНИ РИСКА И «ЩЕКОТЛИВАЯ ТЕМА»

В Орловской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией ниже, чем в целом по стране. Однако о снижении и тем более сведении этих показателей к нулю говорить не приходится. Тихая пандемия продолжает распространяться.

Многие часто считают СПИД - отдельной болезнью. Однако - это последняя стадия ВИЧ. Фото: o-spide.ru

- Говорить о конкретном количестве заболевших сейчас будет даже не корректно. Цифры – это медицинские показания и они могут вызвать неверное представление о ситуации у населения, ведь в числе ВИЧ-инфицированных может оказаться каждый. Сейчас важнее знать, какие пути заражения существуют и как их избежать, - пояснила корреспонденту «КП» Юлия Сидорина, заведующая отделением профилактики, врач-эпидемиолог Орловского Центра СПИД.

По статистике, возраст ВИЧ-положительных в Орловской области за последние годы подрос. Согласно данным за 2020 год, в регионе все чаще заражаются люди старше 30 лет. Среди новых выявленных случаев их 78,9%, в возрастной группе от 18 до 29 лет заболеваемость составляет 20,6%.

- Данные факты указывают на активную реализацию полового пути передачи ВИЧ, что связано с рискованным сексуальным поведением населения репродуктивного возраста. В этом году 48,2% всех случаев заражения произошли именно половым путем. В настоящее время это самый распространенный вид заражения, - поясняет специалист.

Таким образом, к заражению все чаще приводит незащищенная интимная близость, нежелание использовать презервативы и стеснение заговорить на «щекотливую» тему со своей второй половинкой. Касается это даже тех, кто хранит верность своим отношениям.

Особенности распространения ВИЧ-инфекции в России. Фото: o-spide.ru

- ВИЧ-инфекция может долгое время никак не проявляться и вирус способен добраться до организма тех, кто верен своему единственному партнеру через целую цепочку незащищенных контактов еще до него. Поэтому сдавать кровь на анализ время от времени необходимо всем. К сожалению, в глазах общества обследование на ВИЧ до сих пор выглядит необычно и даже странно. Это связано с широким распространением неприятия и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ и членов их семей. Однако обследование на ВИЧ – это, прежде всего, признак заботы о своем здоровье и здоровье своих близких, - говорит врач-эпидемиолог Юлия Сидорина.

Доверие доверием, но кто был с вашим любимым до вас? На выручку могут прийти индивидуальные средства защиты, но и про них помнят не все. Зачастую люди попадают под действие мифа о том, что использование презервативов все равно не спасет от заражения и перестают ими пользоваться.

Инфографика o-spide.ru

- Такое заблуждение очень опасно. Да, презерватив не может дать 100% гарантии от инфицирования ВИЧ, но только по одной причине: в непредвиденных ситуациях и при условии неправильного и несвоевременного его использования. В остальном, это единственная эффективная надежная защита при половом пути передачи ВИЧ-инфекции. А степень защиты зависит уже от самого пользователя (соблюдаются ли правила применения или нет), - рассказывает Юлия Сидорина.

А вот поцелуй с ВИЧ-положительным не может стать причиной заражения, ведь источник болезни только кровь, половые секреты и грудное молоко. В слюне вирус содержится, как и в любых других жидкостях, но в очень маленьких концентрациях.

- С помощью слюны заразиться можно в том случае, если в организм человека попадет одновременно более 4 литров слюны. Многолетние исследования показали, заразиться через нее практически невозможно. А вот если во рту есть открытые кровоточащие ранки, то все же поцелуи лучше исключить. При этом простой поцелуй в губы не сможет навредить, - поясняет врач-эпидемиолог.

Инфографика o-spide.ru

ОДНА ИГЛА И УЯЗВИМОСТЬ ДОМОХОЗЯЙКИ

На втором месте путей заражения ВИЧ – наркотический. По последним данным, в этом году через иглу заразились 30% инфицированных. Люди, употребляющие наркотики и легкомысленно относящиеся к интимным отношениям, по-прежнему в группе особого риска заражения ВИЧ.

Однако все уже не так просто. Инфекция может настигнуть любого, даже примерную и аккуратную домохозяйку.

- В последние годы вирус «вышел» за пределы ключевых групп населения в общую благополучную среду. Сегодня проблема ВИЧ, может коснуться практически любого человека: мужчину, женщину, ребенка и старика. Главное, не паниковать и ответственно подходить к своему здоровью, - говорит Юлия Сидорина.

По словам Юлии Николаевны, сейчас важно понимать, что общая ситуация с заболеваемостью ВИЧ зависит от каждого из нас. Самое время вспомнить о здоровом образе жизни, воспитании чувства ответственности в семьях, сохранении морально-нравственных ценностей и отказаться от вредных привычек.

Инфографика o-spide.ru

РЕБЕНОК С ВИЧ ИДЕТ В ДЕТСАД

Как говорят специалисты, при отсутствии сегодня вакцин или прививок, которые бы гарантированно защитили от инфицирования ВИЧ, обеспокоенность населения складывающейся ситуацией нужна. Однако зачастую беспокойство переходит в истерию и это тоже плохо.

Так, в обществе все еще продолжает бытовать миф - ВИЧ-положительному ребенку нельзя ходить в детский сад. Малыша и его родителей зачастую просто вынуждают замыкаться в себе.

- Это миф давно пора развенчать. ВИЧ-положительный ребенок может ходить в детский сад вместе со здоровыми детьми. На самом деле, во время игры и даже небольшой детской драки, заразиться вирусом невозможно. За всю историю существования вируса не было зафиксировано ни одного подобного случая заражения, так что усиленно переживать за это и полностью обособляться от общения с ВИЧ-инфицированными не стоит, - пояснили «Комсомолке» Юлия Сидорина, заведующая отделением профилактики, врач-эпидемиолог Орловского Центра СПИД.

ЖИЗНЬ С ВИЧ: СЛОЖНО, НО МОЖНО

Наверное, первое что думает человек, услышав диагноз ВИЧ-инфекция, «я скоро умру». Но это вовсе не так. Современный уровень медицины может помочь сдерживать последствия заболевания, не допустить его быстрый переход в стадию СПИДа и вести активный и полноценный образ жизни на протяжении долгих лет. Но будет сложно. Каждый день – лекарства, процедуры, повышенная внимание к своему самочувствию.

ВИЧ-инфекция – неизлечимое хроническое заболевание, требующее пожизненного лечения (приема антиретровирусной терапии). Как и любое другое заболевание (сахарный диабет, гипертония, подагра или псориаз) оно требует постоянных лечебных процедур.

Для ВИЧ-положительных в Орле работает "Школа пациентов"

- Антиретровирусные препараты требуют регулярного приема и крайне нежелательны отклонения от графика, так как это приведет к формированию устойчивости у вируса и дальнейшее лечение может стать уже не неэффективным. Кроме того, у человека могут проявиться побочные действия, как и любого другого лекарственного средства. Но в препаратах последних поколений эти неприятные эффекты значительно реже и не так сильно выражены, - говорит Юлия Николаевна.

Сейчас, чтобы поддержать людей с ВИЧ-положительным статусом, при Орловском Центре СПИД работает «Школа пациента». С каждым заболевшим врач работает индивидуально, проводит консультации, лекции, отвечает на беспокоящие вопросы. В будущем в планах Центра устраивать дистанционные групповые занятия.

ГДЕ БЕСПЛАТНО СДАТЬ ТЕСТ?

Многолетние исследования показали, чем раньше человек узнает о том, что он ВИЧ-инфицирован, тем больше у него шансов сохранить свое здоровье и жизнь. Самостоятельно понять болен ты или нет – невозможно, зачастую болезнь протекает вообще без каких-либо симптомов.

Единственный способ узнать есть ли ВИЧ в организме – это сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Сделать это можно анонимно и абсолютно бесплатно в Орловском центре СПИД по адресу:

город Орел, улица Лескова, 31 (4-й этаж)

Проезд троллейбусами №4 и №5 до остановки «Орловская нива».

Режим работы: понедельник - пятница (8:00 - 17:00), перерыв 13:00-13:30

Телефон: (4862) 59-42-78 (регистратура).

Также можно получить консультацию и задать волнующие вопросы по телефону «горячей линии». С понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) звонки принимают Управление Роспотребнадзора по Орловской области 8 (4862) 42-91-82 и эпидемиологический отдел Центра гигиены и эпидемиологии 8 (4862) 77-06-89.