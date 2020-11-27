В Орле прекратили продажу марок с Гитлером. СК ведет проверку Фото: Архив "КП"

Накануне, 26 ноября, в Орле все же прекратили торговлю марками с изображением Гитлера, лидера фашистской Германии. Шокирующую находку мог сделать любой кто, проходил мимо газетных киосков. Да и купить такую марку можно было без особого труда – всего за 290 рублей.

Напомним, несколько дней назад о неоднозначном почтовом изображении рассказали корреспонденты ГТРК-Орел. После этого ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Теперь ведомство проверит, законно ли появление подобных марок в свободном доступе.

- В настоящее время реализация данной продукции прекращена. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.