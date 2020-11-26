Коронавирус в Орловской области, последние новости на 26 ноября 2020: число смертей достигло 188

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 26 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 ноября 2020 года.

За минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 141 человека. Таким образом, число заразившихся достигло 15 тысяч 483. При этом победить болезнь смогли 12 тысяч 610 орловцев, из них 253 выписались из больниц и были сняты с домашнего наблюдения накануне.

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Однако пополнилась и статистика смертности. Как сообщает федеральный оперштаб, скончались еще два пациента с диагностированным коронавирусом. Всего умерло уже 188 человек.

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Напомним, с начала недели в Орловской области на дистанционное обучение ушли студенты. Вопрос о переводе на удаленный формат обучения школьников поднял в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков. По его словам, планов на «дистанционку» для них у оперштаба нет, решение остается за родителями.

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- Переход на дистанционку может сегодня сильно понизить качество образования, которое получают наши дети. И сегодня все учителя говорят, что не способны обеспечить дистанционный формат взаимодействия с каждым ребенком. И второй момент – мы должны понимать, что все мы разные, и не у каждого есть дома компьютер, не у каждого есть смартфон. Коронавирус пройдет, а мы должны видеть возможности наших детей в будущем, - пояснил Андрей Клычков.