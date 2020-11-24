Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 ноября 2020: число умерших достигло 184

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 24 ноября, федеральный оперативный штаб обновил ежедневную статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области.

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Отметку в 15 тысяч заболевших наш регион перешагнул еще накануне. В настоящее время в Орловской области зарегистрировано 142 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших за весь период пандемии достигло 15 тысяч 199 человек.

Выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения за сутки 194 человека. Всего справиться с болезнью смогли уже 12 тысяч 112 орловцев. Продолжают лечение 2903 пациента с коронавирусом.

Однако пополнилась и статистика смертности. Федеральный оперативный штаб подтвердил еще два летальных исхода. За весь период пандемии скончались уже 184 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Накануне стало известно о смерти директора лицея №1 города Орла Натальи Панюшкиной. По информации телеканала «Первый областной», она также болела коронавирусом.

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В настоящее время в Орле и области развернуты 1472 койки, практически все они заняты. Продолжается переоборудование хирургического отделения больницы Семашко под лечение ковидных пациентов с тяжелым течением болезни.

Те, кто переносят заболевание в легкой форме, лечатся на дому. С сегодняшнего дня, по данным руководителя регионального обздрава Ивана Залогина, им должны начать доставлять бесплатные лекарства.

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- Действует несколько схем лечения в амбулаторном звене, все лекарства в рамках этих схем в регион поступили. В ближайшее время волонтеры будут привлекаться для доставки медикаментов За каждым лечебным учреждением уже закреплены волонтеры-медики, которые будут осуществлять эту деятельность, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.