Орловчанка отправится под суд за убийство собственного малыша

Следком завершил расследование дела об убийстве матерью собственного ребенка Фото: Архив "КП"

В Орловской области следственный комитет завершил расследование жуткого уголовного дела об убийстве матерью собственного малыша. Трагическими последствиями обернулись преждевременные роды.

Некоторые детали дела стали известны «Комсомолке». 31-летняя жительница Мценска скрывала свою беременность, до поздних сроков ходила на работу на одно из предприятий районного центра. Однако от внимания коллег интересное положение женщины не ускользнуло. Но однажды обвиняемая пришла на работу без живота. Тогда сотрудница предприятия решила сообщить о своих подозрениях в полицию. При проверке вскрылись страшные подробности.

Как оказалось, в один из августовских дней беременная почувствовала себя плохо и отпросилась с работы. Домой она пошла через посадку, где у нее начались преждевременные роды. В полевых условиях женщина родила мальчика, а дальше произошло страшное: она убила новорожденного и тело закопала здесь же в лесополосе.

- Проведена психологическая экспертиза. Обвиняемая действовала в условиях психотравмирующей ситуации, которая может наблюдаться у женщин со дня родов и в течение нескольких месяцев, - пояснил корреспонденту «КП» Алекпер Алекперов, руководитель Мценского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области.

Выбирать наказание для амчанки теперь будет суд. Уголовное дело расследовалось по статье 106 УК РФ: «Убийство матерью новорожденного ребенка».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как стало известно «КП», обвиняемая замужем, ее семья не имеет пониженного социального статуса, а самая стандартная и не состояла на профилактическом учете.

Согласно Уголовному Кодексу РФ, женщине может грозить до 6 лет тюрьмы.