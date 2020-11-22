Коронавирус в Орловской области, последние новости на 22 ноября 2020: регион близок к отметке в 15 тысяч заболевших

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 22 ноября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил обновленные данные по ситуации с распространением коронавируса в регионах страны. В Орловской области за сутки выявили еще 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 ноября 2020 года.

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Регион вплотную подошел к новому психологическому рубежу в пятнадцать тысяч заболевших. За весь период пандемии в Орловской области заразились 14 тысяч 914 человек.

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Победить болезнь смогли 11 тысяч 902 пациента с COVID-19. По традиции в выходные дни из больниц выписали меньше выздоровевших, чем в будни. Больничный закрыли для 27 человек. Лечение в настоящее время продолжают 2831 человек.

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О новых летальных исходах не сообщается. Всего умер 181 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Мы следим за развитием ситуации.