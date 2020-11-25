Коронавирус в Орловской области, последние новости на 25 ноября 2020: за сутки выздоровевших больше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 ноября 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперштаб представил обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 ноября 2020 года.

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 143 орловцев. Суммарно, число заразившихся коронавирусом в регионе достигает 15 342 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело при этом за прошедший день больше пациентов, чем заболело: выписано по выздоровлению 245 жителей региона. За все время мониторинга насчитывается 12 357 человек, сумевших справиться с коронавирусной инфекцией.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще двух смертельных исходах. COVID-19 был диагностирован у 186 орловцев, ушедших из жизни.

Инфографика яндекс.ру

Что касается географии распространения коронавирусной инфекции по региону, то наибольшее число заразившегося выявлено в городе Орле, на втором месте по числу заболевших Орловский район, следом Ливенский и Мценский. Практически во всех муниципальных образованиях области число инфицировавшихся перешагнуло порог в сто человек, но сохраняется несколько районов, где заболевших все же меньше сотни. Это Новосильский, Знаменский, Сосковский, Краснозоренский и Корсаковский.

В Орловской области планируется провести эксперимент с экспресс-тестированием на коронавирус. Такой способ тестирования позволит не ждать ответа по несколько дней.

- В течение недели тестирование будет проводиться в виде эксперимента: важно понять насколько высока точность подобного теста. С этой целью некоторые пациенты одновременно тестируются методом ПЦР и экспресс-методом, данные сверяются. Если результаты будут совпадать, то экспресс-тесты начнут широко применятся в работе, - рассказал губернатор Андрей Клычков в своем прямом эфире в соцсетях.

Власти региона стараются стабилизировать ситуацию с коечным фондом для больных коронавирусом. В настоящее время продолжается перепрофилирование хирургического корпуса больницы им. Семашко для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, протекающей в тяжелой форме. К концу месяца здесь планируют запустить порядка 200 специализированных коек.

Мы следим за развитием ситуации.