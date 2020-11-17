Коронавирус в Орловской области, последние новости на 17 ноября 2020: ограничения, вузы на «удаленке» и новые случаи заражения

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 17 ноября 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Сегодня, 17 ноября, федеральный оперативный штаб озвучил обновленные данные о ситуации с распространением инфекции по стране. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 ноября 2020 года.

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Количество заболевших в Орловской области достигло 14 тысяч 215 человек. За сутки заразилось еще 135 жителей региона. По данным Роспотребнадзора, растет заболеваемость среди детей, в особенности среди подростков 14-17 лет (на 9,3%) и детей до 1 года в 2,7 раза (с 2 до 7 человек).

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Накануне выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения 108 человек. Суммарно число выздоровевших составляет 10 975 орловцев.

Продолжают лечение 3069 человек. 14 пациентов, заразившихся коронавирусом, находится под аппаратами искусственной вентиляции легких. Все они в тяжелом состоянии.

О новых летальных случаях за последние сутки оперативный штаб не сообщает. Всего зафиксирована 171 смерть: у пациентов был лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

В Орловской области остается напряженной ситуация с коечным фондом в больницах: свободно 8,72 % или 32 койки.

- Крайне напряженная ситуация. Роспотребнадзор принял решение, что можно выписывать по наличию одного теста и продолжать наблюдение, - рассказал накануне губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях.

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В ближайшее время в регионе планируется ввести еще более 200 ковидных коек: в больнице им. Семашко и Кромской ЦРБ.

Кроме того, в Орловской области вузы начали переводить на дистанционный формат обучения. Студентам, проживающим в общежитиях, предложат разъехаться по домам. Не коснется эта мера иностранцев.

Мы следим за развитием ситуации.