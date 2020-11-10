«В старших классах стал замкнутым и конфликтным»: каким запомнили в школе солдата, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже

Макаров был способным школьником, но с непростым характером Фото: соцсети

Страшная история произошла утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Около пяти часов утра 20-летний солдат Антон Макаров прикончил топором офицера, забрал у него пистолет и открыл огонь по сослуживцам. Три человека скончались, еще одного рядового госпитализировали.

Десять часов военные, правоохранители и сотрудники Росгвардии вместе с беспилотником спецназа разыскивала стрелка. Антона задержали в 45 километрах от Воронежа в Семилукском районе. На угнанной машине он направлялся в Орловскую область. Здесь, в городе Ливны, живет его семья - бабушка и дедушка.

РОС В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

Как выяснила «КП» Антон провел детство в Воронеже. В 2007 году, на тот момент мальчику было семь лет, родители развелись. Мама стала воспитывать его одна (кстати, фамилия у ребенка тоже мамина). Затем женщина по работе уехала в другой регион, и мальчик в начале третьего класса перебрался к бабушке с дедушкой. Со второй четверти он пошел в Ливенскую гимназию №7. Кстати, как рассказали воронежские соседи семьи, позже мать Антона улетела в Израиль.

Мы связались с учебным заведением, в котором учился Макаров. Однако большинство педагогов рассказывать о бывшем ученике и комментировать ситуацию каким-либо образом отказались: после случившегося они испытали не только стресс, но и большое давление со стороны СМИ.

Нынешняя директор гимназии Елена Киселева на своей должности трудится не так давно, поэтому лично Антона охарактеризовать не смогла. Однако она предоставила редакции характеристику школы на ученика Макарова.

«БЫЛ ВСПЫЛЬЧИВЫМ, И РЕДКО ШЕЛ НА УСТУПКИ»

На уроках мальчик был прилежным: в школьном журнале возле фамилии учащегося выстроилась стройная вереница из оценок «хорошо» и «отлично».

- Предметы начального, основного и среднего общего образования Антон освоил на «4» и «5». Имел склонность к предметам математического цикла, регулярно занимался спортом. Принимал участие в соревнованиях различного уровня по легкой атлетике, велоспорту, - отмечают педагоги в документы.

Также ребенка отличали такие черты характера, как честность, принципиальность, уважительное отношение к старшим, готовность прийти на помощь педагогам. Однако среди своих сверстников лидером Антон не был, держался особняком. А в подростковом возрасте стали проявляться сложные, в прочем характерные для юношей, черты характера.

В старших классах Антон стал замкнутым, но всегда отстаивал свое мнение Фото: соцсети

- В старших классах был склонен к уединению, замкнутости, конфликтности. При возникающих с учителями и одноклассниками конфликтах проявлял вспыльчивость, раздражительность, редко шел на уступки, всегда отстаивал собственное мнение, - указано в характеристике.

Что же касается бабушки и дедушки мальчика, то в учебном заведении о них отзываются положительно:

- Для жизни и воспитания внука были созданы хорошие условия, они много времени проводили с Антоном, интересовались его учебой, всегда посещали родительские собрания.

ИЗ ИНСТИТУТА ВЫГНАЛИ ЗА ДРАКИ

На профилактическом учете в школьные годы Макаров не состоял. Не отмечают педагоги у парня вредных привычек. Ни одного правонарушения или преступления во время учебы не совершал и не принимал в них участия.

После окончания 11 классов в Ливенской гимназии, Макаров вернулся в Воронеж, где поступил в институт МВД. И здесь Антона запомнили не таким милым юношей. Как рассказал его бывший однокурсник, парня отчислили со второго курса не за плохую успеваемость, а за плохую дисциплину – драки и непослушание.

- Он был очень странный, замкнутый какой-то. Всегда все делал по-своему. Антон должен был как-то в наряде на туалетах стоять. Но отказался убирать и лег спать на подоконнике прямо там же, - вспоминает наш собеседник. - Он получил взыскание за драку, поэтому его оставили жить в казарме на второй год. Но он утром вышел на уборку и сбежал домой. Тогда его и отчислили.

Весной 2020-го Макарова призвали в армию.

Военный аэродром "Балтимор" стал местом жуткого происшествия Фото: Максим ГОРОХОВ

Что произошло с парнем за эти несколько месяцев на службы – непонятно. Зато точно известно, что военный СК России по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия. Сейчас Макарова допрашивают следователи.