Коронавирус в Орловской области, последние новости на 10 ноября 2020: заболели еще 134 человека, один умер

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 10 ноября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб огласил обновленные данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 10 ноября 2020 года.

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Количество новых случаев заражения по-прежнему не снижается. На сегодняшний день тестирование выявило заболевание у еще 134 орловцев. Регион перешагнул порог в 13 тысяч на выходных. В настоящее время число заразившихся коронавирусом достигло уже 13 280 человек.

Выздоровело и выписано из больниц, а также снято с домашнего наблюдения за минувший день 79 человек. Всего смогли излечиться 10 240 человек. Продолжают бороться с заболеванием 2873 орловца.

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Оперативный штаб подтвердил новый летальных исходах пациента COVID-19. Во время пандемии в Орловской области скончалось 167 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

В регионе продолжают действовать ограничения по коронавирусу и связанные с ними правила безопасности, в частности, масочный режим. Они продлены до конца года решением регионального оперативного штаба. За период пандемии жители области получили штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на сумму более 400 тысяч рублей. В поле зрения проверяющих общественный транспорт, магазины, общепит и заведения с большим количеством посетителей.

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Одновременно с этим региональный оперштаб не планирует массово переводить образовательные организации на дистанционное обучение. Однако за родителя остается право написать заявление и перевести ребенка на «удаленку», если есть такая возможность.

В настоящее время в Орловской области на карантин закрыты одна школа и два детских сада.

Ситуация с коечным фондом остается непростой. В недавно открывшемся ковидном корпусе на 140 мест Кромской ЦРБ занято уже 41.