Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 октября 2020: за сутки больше выздоровевших, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

Свежую статистику по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 октября 2020 года.

В регионе продолжает ежедневно фиксировать прирост в 100 и более заболевших. На сегодняшний день подтвердилось еще 122 факта заражения COVID-19 среди жителей Орловской области. Регион перешагнул порог в 11,7 тысяч заболевших, суммарно заразился коронавирусом 11 721 человек.

Инфографика яндекс.ру

Впервые за последние недели суточное количество выписанных пациентов превысило количество заболевших. Покинул больницы или снят с домашнего наблюдения по выздоровлению 131 пациент. За все время мониторинга выздоровело и выписано 8 750 жителей.

Инфографика яндекс.ру

О новых смертях на сегодняшний день оперштаб не сообщает. Пандемия унесла жизни 153 орловцев: у всех скончавшихся был диагностирован COVID-19.