С каждым годом в нашей стране все активнее развивается внутренний «дикий» туризм. Путешествия по самым удаленным уголкам природы, забытым и заброшенным деревням, старинным усадьбам и индустриальным площадкам все больше находят своих почитателей.Не исключение и Орловская область. За последние несколько лет наш регион обзавелся настоящей командой путешественников, исследующих просторы малой родины. Один из них блогер-краевед Андрей Бубликов, рассказывающий своим подписчикам о достопримечательностях и жизни в райцентрах за сотни километров от областной столицы.Публикуем дневник путешественника о его маршруте длиною в 11 лет, самых ярких походах и особенностях прогулок по орловским малым населенным пунктам.ТЕРМОС, ДВЕ БАНКИ КИЛЬКИ И ДВА ДОВОЛЬНЫХ СЕМИКЛАССНИКАЛюбовь к путешествиям проявилась у меня еще в далеком детстве благодаря моим дедушкам. Первый был охотником и грибником. Он водил меня по окрестностям села Тельчье и катал на старом желтом «ГАЗоне». Второй -познакомил с достопримечательностями деревни Толмачево. Но всерьез все началось гораздо позже и уже во Мценске.Незадолго до первого похода я познакомился с соседом, который в дальнейшем стал моим лучшим другом. Вот с ним то мы и пошли в первый настоящий поход. Это случилось 6 января 2010 года.Два довольных семиклассника с двумя банками кильки и термосом решили обогнуть Мценск по его северной границе. Маршрут был такой: микрорайон БАМ - Висельная гора - железнодорожный мост - окрестности деревни Толмачево и выход в город на Болховской улице.Наше январское путешествие длилось всего три часа, но кто бы мог подумать, что оно так все изменит в моей жизни. Ведь до этого я был обычным школьником, который по сути ничем не интересовался. В этот же день для меня начался путь, который длится вот уже 11 лет.С тех пор, при каждом удобном случае, я вставал еще затемно, брал рюкзак и рано утром отправлялся на автостанцию или вокзал. Уже тогда я проходил в день по 25-30 километров, чтобы просто полюбоваться мценскими просторами. Домой возвращался из какой-нибудь деревеньки на последнем автобусе.ВЫСТРЕЛ НАД СТАРЫМ КЛАДБИЩЕМ И ПАМЯТНИК ТЮЛЯНУИ вот уже много лет я путешествую по Орловщине. За это время было немало открытий, удивительных мест и связанных с ними историй. Однако один из самых знаковых для меня походов произошел в марте 2015 года. Тогда мне было 18 лет.В тот день я поставил себе задачу - посетить Казанский храм близ урочища Подчернево Мценского района. Изначально получить много эмоций от этого походая не планировал, но вскоре я открыл для себя места, о которых даже не догадывался.Пройдя пять километров от начала пути, я увидел Глебовский пруд - удивительное атмосферное место. Затем, двигаясь в сторону храма по полям, я случайно обнаружил памятник легендарному французскому летчику Жану Тюляну, который сражался в орловском небе за освобождение нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Правда, тогда я о нем еще мало что знал.Позже жизнь еще ни раз сводила меня с именем этого героя – и в рамках поискового движения, и в рамках очередных туристических вылазок.На этом мои открытия в тот день не закончились. У Казанского храма я обнаружил дерево «с рогами» и два старых сельских кладбища. Стоило мне преодолеть овраг, забраться в горку и поднять глаза перед собой, увидев первый погост, как в ту же секунду раздался выстрел. Он был совсем рядом со мной.Неподалеку виднелись свежие следы кабанов. Правда, притаившихся где-то охотников я так и не увидел. Да и к счастью, все тогда обошлось.ОРЛОВСКИЙ ТРАНСПОРТ ИЛИ ЛИШНИЕ 25 КИЛОМЕТРОВКаждый поход я планирую заранее, иногда по несколько дней. Но не всегда все идет по плану. Не последнюю роль в этом играет и порой не предсказуемый общественный транспорт.Надолго мне запомнится открытие туристического сезона-2018. По традиции 9 апреля мы с товарищем отправились в небольшой поход на уже полюбившийся нам Глебовский пруд. Наш маршрут пролегал через деревню Анахино и в общей сложности составлял всего 15 километров.Времени было более чем достаточно, поэтому мы никуда не спешили и решили ехать обратно в Мценск на последнем автобусе в семь часов вечера.Тогда мы еще не догадывались, чего нам будет стоить это решение.В наши планы входило зафиксировать максимальный уровень воды в уже успевших разлиться реках и отдохнуть на пруду. Начало было типичное: автостанция, «ПАЗ», деревня. Приехали в Анахино и сразу направились к мосту через Оку. Он уже был полностью под водой.Через час мы были в деревне Гуторово. Пополнив запасы воды, двинули далее. Вновь заглянули к командиру эскадрильи «Нормандия», а потом уже на Глебовский пруд.Следующие четыре часа мы провели у причала с плавающей беседкой на берегу этого прекрасного водоема. Но вот время собираться в обратный путь – впереди еще пять километров. Пришли в Анахино, сидим на остановке, ждем последний автобус, а его нет. Становится совсем холодно. Стемнело. Нам приходится идти в Мценск пешком. Сначала мы надеялись, что по пути нас догонит опоздавший транспорт, но его мы тогда так и не встретили.Еще через пять километров, недалеко от села Тельчье, я позвонил на автостанцию и мне сказали: «Автобус выехал и скоро будет, просто в этот раз он заехал в другую деревню».В итоге в тот день мы прошли 40 километров, вместо 15 запланированных и оказались в черте города лишь в час ночи. Это был мой личный рекорд, но следующие два дня я с трудом передвигался по дому. Поэтому всем путешественникам совет – никогда не рассчитывайте на последний рейс.ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ДО МАДРИДАВремя шло и я понял, что пора расширять географию своих путешествий. Тогда, в мае 2019 года, я поставил себе цель - побывать во всех 24 райцентрах Орловской области. Сказано – сделано.Готов поспорить, что не каждый житель нашего региона бывал во всех районных центрах, ведь расстояние от Орла до большинства из них очень даже немаленькое. Например, до Долгого – 180 километров, до Ливен – 140, а до Колпны – 130.Чтобы исследовать достопримечательности всех 24 райцентров мне понадобился год. В общей сложности, в пути около 1960 километров в одну сторону или более 3920 километров с обратной дорогой домой в Орел. К слову, протяженность от нашего облцентра до Мадрида – 4011 километров. Внушительное такое расстояние, большая у нас все-таки область.Первым в моем списке оказался Малоархангельск. На самом деле, поначалу мне казалось, что особых отличий между городами, поселками и, в редких случаях, селами у нас нет. Но я ошибался.В каждом новом райцентре можно найти что-то особенное, не только связанное с его историей, но и привычками людей и каким-то местным колоритом.Есть у меня одно правило – обязательно попробовать свежий местный хлеб и заглянуть в районный общепит. Если вспомнить, что больше всего меня порадовало в гастрономическом плане, так это безоговорочно - залегощенский лимонад и «взрывной» покровский квас (никогда не открывайте его в транспорте! Только дома и над тазиком!). И честно признаюсь, самый вкусный хлеб на Орловщине в Залегощи.Немаловажный пункт каждого путешествия по райцентрам - «зацепить» какие-нибудь диковинки – начиная от необычных зданий и скульптур, заканчивая казалось бы привычной уличной колонкой, уже уходящей куда-то в прошлое (Подробнее о впечатлениях от прогулок по орловским райцентрам – здесь).Когда я только начинал путешествовать по райцентрам, то местные (особенно сторожа школ или районной администрации) мне частенько задавали вопросы, которые ставили меня в тупик: «Ты иностранный агент? Для кого снимаешь?» Сейчас уже выработался опыт - мне хватает пару коротких фраз, чтобы поставить в тупик уже их самих и спокойно продолжить свой путь.Думаю, что чем меньше населенный пункт, тем проще там люди. К примеру, в Малоархангельске, Нарышкино, Змиевке и Дмитровске меня очень тепло встретили в краеведческих музеях. Наше общение длилось достаточно долго и не ограничивалось обычной экскурсией. А если вспомнить Болхов или Ливны, то там ты просто очередной посетитель, но это лишь по-моему мнению.В 2020 году я закончил свое путешествие по райцентрам, побывав в каждом из них, порой и не раз. Впереди новые походы, новые маршруты и большие планы, но всему свое время. Раскрывать тайны пока не буду, скажу лишь одно – география моих туристических вылазок вновь расширится.ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИТОП-5 мест по версии «Орловского Бублика»:- Кривцовский мемориал,-Святой источник в селе Кирово Сосковского района,- Орловское Полесье (его не официальная часть),- Мценск,-Болхов.