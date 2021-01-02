Федеральный оперштаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 января 2021 года.За сутки подтвердилось еще 172 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения. А общее число заболевших орловцев за время пандемии - 21 716.Выписан по выздоровлению за минувший день 61 человек. Общее число жителей Орловской области, получивших статус излечившихся от коронавируса - 19 640.По федеральной статистике, есть новые смертельные случаи: умерло еще 3 орловца переносивших COVID-19. Всего ушло из жизни 273 пациента, заболевших коронавирусом.