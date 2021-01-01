Федеральный оперативный штаб представил обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 января 2021 года.На первый день года в Орловской области COVID-19 подтвердился еще у 175 человек. За месяцы пандемии общее число инфицировавшихся коронавирусом составляет уже 21 544 человека.Выписано по выздоровлению за минувшие сутки, при этом, больше человек чем заболело: 193. Всего официальный статус выздоровевших получили 19 579 жителей региона.Сообщает оперштаб и о еще двух смертельных случаях. В области скончалось 270 человек, с подтвержденным коронавирусом за все время наблюдения.Что касается коэффициента распространения вирусной инфекции, то он на 1 января составляет 0,97. Количество случаев заражения на 100 тысяч человек - 2883,1, количество смертельных случаев на 100 тысяч населения - 36,1.В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса, до конца года в регион ожидается поставка около 33 тысяч доз \\"Спутника V\\". Записаться на бесплатную прививку можно сейчас онлайн. Необходимо выбрать медицинское учреждение, удобные дату и время. Единственное, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.