Сегодня федеральный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 5 января 2021.За сутки заболевание подтвердилось у еще 173 человек. Еще накануне регион перешагнул психологическую отметку в 22 тысячи инфицированных коронавирусом. Сейчас эта цифра составляет заболел 22 234. Именно столько житель Орловской области заразились за весь период пандемии.Победить коронавирус смогли 19887 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 87 орловцев. Еще 2067 человек продолжают лечение.За все время пандемии коронавирус унес жизни уже 280 жителей региона. Сегодня федеральный оперштаб сообщил еще о трех летальных исходах пациентов с подтвержденным диагнозом.Орловцам продолжают напоминать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, масочном режиме и просят воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.Мы следим за развитием событий.