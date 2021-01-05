Накануне, 4 января, во многих орловских пабликах в соцсетях появилось видео, снятое в деревне Грачевка Покровского района. На его кадрах видны сбитый с постамента бюст советского солдата, Вечный огнь и основание памятного знака.Автор видеозаписи пояснил: накануне Нового года местные власти решили разрушить «братскую могилу» и попросил надзорные органы разобраться с ситуацией. Реакция общественности не заставила себя ждать.Однако вскоре к обсуждению подключились представители поискового движения и «Волонтеры Победы».- Данный видеоролик содержит искаженную информацию. Согласно данным официального реестра воинских захоронений и сведений поисковых отрядов Орловской области, в данном месте отсутствуют воинские захоронения, - пояснил «Комсомолке» Кирилл Ишков, руководитель движения «Волонтеры Победы» в Орловской области.Как стало известно, на видео запечатлены остатки бывшего памятного знака, построенного в Грачевке в 1988 году силами колхоза «Родина», который больше не существует.В 2015 администрация сельского поселения приняла решение о переносе памятного знака на территорию Грачевской школы Покровского района. Однако демонтаж старого монумента был произведен только частично. Так и остались его фрагменты на прежнем месте на долгие пять лет.- Поясню ситуацию с появившимся в сети роликом о якобы «разрушении» памятного знака. Он был перенесен на территорию школы. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 2015 года. Сегодня была приведена в порядок территория колхоза «Родина» и убраны старые плиты основания памятного знака. Благодарю всех неравнодушных жителей, проявивших интерес к проблеме, - прокомментировал информацию губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире вечером 4 января.Тем не менее, региональный Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку и намерены выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации.- Установлено, что своевременно предыдущий памятный знак не демонтирован, его надлежащая сохранность не обеспечена. По фактам нарушений прокуратурой Покровского района в адрес главы администрации Ивановского сельского поселения внесено представление. Кроме того, по факту разрушения памятного знака органами полиции проводится процессуальная проверка, ход и ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре района, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.Ведомство планирует дать оценку действиям (бездействиям) должностных лиц, в чью компетенцию входит разрешение вопросов об увековечивании памяти погибших во время Великой Отечественной войны.- Вывоз элементов памятного знака, которые пришли в негодность, осуществлялся силами администрации Покровского района. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.