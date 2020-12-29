В конце этого непредсказуемого и непростого года вера в лучшее, вера в позитивные перемены как никогда сильна. Мы все ждем чуда, и все нуждаемся в празднике, ощущении волшебства. В новогоднем настроении. А поселилось оно в центре города Орла.Ярмарка с ароматными угощениями, завораживающее убранство, огромная новогодняя ель, из динамиков звучат любимые многими поколениями песни… 27 декабря состоялось долгожданное для орловцев событие: на главной площади, в самом сердце областной столицы, открылся ледовый каток под открытым небом.ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ПРАЗДНИКАУже несколько лет подряд в декабре месяце Орел преображается к Новому году. Наряд города с каждым годом становится только краше. Центральная часть областного центра превращается в единый праздничный променад. Здесь и украшенные кафе и магазинчики на пешеходной улице Ленина, и всевозможные световые инсталляции, и домики-шале, предлагающие жителям региона и гостям не только горячие перекусы, но и сувенирную продукцию, выполненную руками мастеров-умельцев. Усладой для глаза стал и обновленный Детский парк: с огромной елкой-вертолетом, переливающейся огнями всех цветов, не сфотографировался только ленивый. Стекаются все прогулочные маршруты к площади Ленина.Если бы не новая вирусная инфекция, так сильно изменившая в 2020 году мир, сейчас центральная площадь бурлила бы событиями каждый день: концерты, новогодний марафон, забавы и квесты, дискотеки и многое другое. И хотя массовые мероприятия отменены, проводить время на свежем воздухе не только не возбраняется, но и полезно.Особенно ждали жители Орла открытия ледовой арены. Еще за пару часов до старта работы катка на площадь стали стекаться любители погонять на коньках, да и профессионалы не остались в стороне.– Конечно, мы ждали старта сезона и переживали: а вдруг катка вообще не будет? Обрадовались, когда начался монтаж, а как только узнали, когда и во сколько открытие, – сразу сюда. Это уже традиция и главная примета приближающегося праздника, – рассказали Маша и Максим, ожидающие начала работы ледовой арены с коньками под мышкой.По мере приближения часа икс на площади становится все больше прогуливающихся «в компании» со спортинвентарем. Это и родители с малышами, и шумные подростки, и горожане постарше, и семейные пары.– Мы уже второй год всей семьей приходим на каток. Девочки за это время уверенно научились стоять на коньках, вот младшая даже фигуристкой быть захотела, – поделилась Елена, мама двух розовощеких любительниц провести время на льду.– А мы свою на фигурное катание отдали в прошлом году, – говорит другая мама, проходящая мимо. Между женщинами завязывается диалог, а три девчонки находят и для своего общения общую тему: коньки.Каток не только один из главных атрибутов праздника – он объединяет людей, вокруг него кипит социальная и культурная жизнь.Впервые ледовая арена в центре Орла появилась еще в 2017 году. Площадка с искусственным ледовым покрытием сразу полюбилась горожанам, и с каждым годом ее открытие вызывает все больший ажиотаж. С прошлого года здесь монтируют теплые раздевалки, шкафчики для хранения личных вещей, работает прокат инвентаря – взять в аренду коньки можно всего за 100 рублей. В перерывах между сеансами катания можно подкрепиться свежей выпечкой и выпить безалкогольного глинтвейна в гастроизбушках.ВСЕ НА ЛЕД!Четвертый год подряд свой вклад в новогодний антураж и праздничное настроение вносит компания «ФосАгро-Регион» – крупнейший поставщик минеральных удобрений в России и многолетний партнер аграриев Черноземья в области повышения плодородия почв.– Мы стояли у истоков возрожденной традиции орловского катка. Он пользуется все большей популярностью, так приятно видеть много счастливых глаз и неподдельную радость людей, – отметил Андрей Вовк, руководитель «ФосАгро-Регион». За вклад в поддержку социальных инициатив Андрей Михайлович награжден Почетной грамотой губернатора.Компании сети «ФосАгро-Регион», входящей в группу «ФосАгро», обеспечивают тысячи аграриев в десятках регионов России – от Калининграда до Камчатки – современными минеральными удобрениями. Местная региональная компания «ФосАгро-Орел» вносит свой вклад и в социальную жизнь региона. Руководство компании за отзывчивость и активное участие в жизни Орловской области поблагодарил губернатор Андрей Клычков, отметив, что такой новогодний подарок для жителей и гостей города стал возможен именно благодаря поддержке социально ответственного бизнеса – ФосАгро.Наконец, звучат фанфары, появляются главные герои торжества – Дед Мороз и Снегурочка, стучат клюшками юные хоккеисты, гладкий как зеркало лед переливается в свете развешанных над ареной гирлянд.– По нашей доброй традиции мы открываем сегодня на главной площади областной столицы этот замечательный каток. Уверен, что он станет прекрасным местом встреч друзей и семейного досуга. И мы ударим по коронавирусу хорошим настроением и активным спортивным отдыхом. Катайтесь на здоровье и получайте положительные эмоции, – обратился к собравшимся Андрей Клычков.Также глава региона еще раз попросил орловцев соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Для того чтобы минимизировать риски, сеансы катания сокращены до 45 минут, посетители катка должны не забывать о средствах индивидуальной защиты дыхания, руки нужно обработать антисептиком: он имеется и в раздевалках, и при входе на сам каток. Защитные маски и на лицах работников ледовой арены. Во время технического перерыва проходит уборка в пункте проката, а спортивный инвентарь дезинфицируют, как и поручни, дверные ручки.Выстрел из спортивного пистолета – и арена открыта! Вот уже на лед выходят юноши, готовые к посвящению в хоккеисты, получают заслуженные награды их тренеры, чудесный танец на льду исполняет маленькая фигуристка… Каток начинает жить своей жизнью. И уже через час после открытия вовсю разрезают коньками лед орловцы, довольные веселым и полезным времяпрепровождением.МЫ ВМЕСТЕ ТВОРИМ ДОБРОЛедовый каток в центре Орла – лишь одна из социальных инициатив, реализованных компанией сети «ФосАгро-Регион». В 2020 году группа «ФосАгро» стала активным участником всероссийской инициативы взаимопомощи #МыВместе». Под этим хештегом во время пандемии множество добрых дел было сделано в нашей стране, и ФосАгро стала одним из крупнейших участников акции.Профилактика и защита трудовых коллективов, поддержка медицинских учреждений в регионах присутствия, финансирование и открытие лабораторий ПЦР-диагностики, закупка аппаратов ИВЛ и автомобилей скорой помощи, бесплатное горячее питание для врачей – на реализацию этих и многих других задач группа «ФосАгро» направила порядка 3 миллиардов рублей.Много добрых дел было сделано, конечно, и в Орловской области.– В рамках акции #МыВместе компания перечислила Орловскому противотуберкулезному диспансеру средства на проведение профилактических и лечебных мероприятий в перепрофилированном отделении для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники «ФосАгро-Орел» в Орле, Урицком и Ливенском районах перечислили для этих же целей свою заработную плату в адрес Городской больницы Боткина, Нарышкинской и Ливенской центральной районной больницы, – рассказали в пресс-службе регионального правительства.За отзывчивость и участие в волонтерской инициативе ФосАгро удостоена памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».Ольга СУПОНЕВА.