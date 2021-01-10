Сегодня федеральный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 10 января 2021.COVID-19 подтвердился у еще 175 человек. Регион перешагнул психологическую отметку в 23 тысячи инфицированных коронавирусом. За все время пандемии заразился 23 101 орловец. В настоящее время из них выздоровели 20472 человека.За последние сутки из больниц и с амбулаторного лечения выписались еще 118 жителей Орловской области. Еще 2 тысячи 339 человек продолжают лечение.За все время пандемии коронавирус унес жизни уже 290 орловцев. Сегодня федеральный оперштаб сообщил еще о двух летальных исходах пациентов с подтвержденным диагнозом.Мы следим за развитием событий.