Федеральный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Сегодня мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 9 января 2021.За сутки заболевание подтвердилось у 172 человек. Таким образом, регион вплотную приблизился к новой психологической отметке в 23 тысячи инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в Орловской области заразились 22 926 жителя региона.В настоящее время победить заболевание смогли 20 354 человек из общего числа заболевших. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 124 орловцев. Продолжают лечение 2 тысячи 284 человека.За время пандемии в Орловской области от коронавируса скончались 288 пациента с подтвержденным диагнозом. О последних двух летальных исходах федеральный оперштаб сообщил сегодня, 9 января.Орловцам продолжают напоминать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, масочном режиме и просят воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.В регионе продолжает работу волонтерский центр, помогающий с доставкой лекарств и продуктов. Обратиться за помощью к волонтерам или сообщить о тех, кому нужна поддержка, можно по телефонам горячей линии: 55-48-22 или 59-07-54.Мы следим за развитием событий.