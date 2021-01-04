Федеральный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 4 января 2021.Накануне заболевание подтвердилось у еще 171 человека. Таким образом, регион перешагнул новую психологическую отметку в 22 тысячи инфицированных коронавирусом. Всего за все время пандемии заболел 22061 житель Орловской области.На данный момент победить коронавирус смогли 19800 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 83 орловца. Еще 1984 человека продолжают лечение.За все время пандемии коронавирус унес жизни 277 жителей региона. Сегодня федеральный оперштаб сообщил еще о двух летальных исходах пациентов с подтвержденным диагнозом.Мы следим за развитием событий.