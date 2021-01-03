Сегодня, 3 января, федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области.В регионе заболели коронавирусом еще 174 человек. За весь период пандемии положительным тест на заболевание оказался у 21 тысячи 890 орловцев. В настоящее время статус излечившихся получили 19 тысяч 717 человек, из них 77 выписались из стационаров и с амбулаторного лечения накануне.В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 1898 человек.Федеральный оперштаб также о новых летальных случаях. Умерли два пациента с коронавирусом. За все время наблюдений пандемия унесла жизни 275 жителей Орловской области.Больше всего случаев заражения по-прежнему в Орле, Орловском районе, Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, а также в Дмитровском районе.В регионе медработники и волонтеры продолжают доставлять бесплатные лекарственные препараты для орловцев, проходящих амбулаторное лечение на дому.Мы следим за развитием событий.