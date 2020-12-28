Федеральный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области на 28 декабря 2020.За минувший день диагноз коронавирусная инфекция поставили еще 178 орловцам. Таким образом, за весь период пандемии количество заболевших в регионе достигло 20 тысяч 840.По уже сложившейся традиции, в число выписавшихся по выздоровлению из стационаров и амбулаторного лечения за выходные небольшое. Всего 42 человека. В настоящее время статус излечившихся получили 18 тысяч 846 жителей Орловской области.Продолжают лечение 1734 человека.О новых летальных случаях федеральный оперштаб не сообщает. За все время наблюдений пандемия унесла жизни 260 орловцев.Больше всего случаев заражения по-прежнему в Орле, Орловском районе, Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, а также в Дмитровском районе.Накануне новогодних праздников жителям Орловской области напоминают о запрете корпаративов и массовых гуляний, а также необходимости соблюдения масочного режима. Нарушителям грозит штраф.Мы следим за развитием событий.