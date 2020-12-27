Сегодня, 27 декабря, федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области.В регионе заболели коронавирусом еще 182 человека. За весь период пандемии положительным тест на заболевание оказался у 20 тысяч 662 орловцев. В настоящее время статус излечившихся получили 18 тысяч 804 человек, из них 160 выписались из стационаров и с амбулаторного лечения накануне.В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 1598 человек.Статистика смертности продолжает пополняться. Федеральный оперштаб сообщил о трех летальных исходах пациентов с коронавирусом. За все время наблюдений пандемия унесла жизни 260 жителей Орловской области.Больше всего случаев заражения по-прежнему в Орле, Орловском районе, Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, а также в Дмитровском районе. В регионе продолжают наращивать коечный фонд для лечения ковидных пациентов.Мы следим за развитием событий.